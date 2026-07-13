Велика Британія запровадила санкції проти російських кібермереж: у списку - високопосадовці ГРУ

Велика Британія запровадила нові санкції проти осіб, які відповідальні за організацію російських кібератак проти країн Європи.

Про це повідомили в британському уряді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Причетність ГРУ

Як зазначається, нові санкції запроваджено проти 24 осіб та організацій, які стоять за руйнівними кібер- та гібридними операціями, зокрема проти кіберзлочинців, пов’язаних із російськими розвідувальними службами.

У санкційному списку – високопосадовці ГРУ В’ячеслав Стафєєв, Іван Сенін та Іван Касьяненко, проти яких запроваджено санкції за їхню роль у керівництві кібер- та гібридними операціями.

Кіберпідрозділ ГРУ "29155" співпрацював із кіберзлочинцями, зокрема з компанією IMPULS, з метою вербування хакерів та кіберфахівців з університетів та академій по всій Росії.

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Хто ще потрапив під санкції

Крім того, обмеження запроваджуються проти осіб, які стоять за хакерською атакою Lumma Stealer, яка дозволяє кіберзлочинцям збирати конфіденційну інформацію зі зламаних пристроїв у великих масштабах. За даними уряду Британії, Росія використовувала викрадені облікові дані для проведення операцій кібершпигунства по всьому світу.

Також нові санкційні заходи спрямовані проти 10 осіб, що стоять за ТОВ "Рибарь", включно з директорами, керівництвом вищої ланки та дизайнерами контенту. Медіакомпанія фінансується російською державою та відповідає за поширення неправдивих наративів про Україну та втручання у вибори до Європейського парламенту та виборів у Молдові та Вірменії.

Крім того, Британія разом із державами-членами ЄС покладає відповідальність за атаку на енергетичну мережу Польщі на 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

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"Ця безрозсудна атака зазнала невдачі, але могла призвести до того, що 500 тисяч громадян залишилися б без електроенергії в розпал зими. Це ще один приклад безвідповідальних спроб російської держави посіяти хаос по всій Європі", – зазначили в уряді.

Що передувало

Раніше Євросоюз запровадив санкції проти дев’яти осіб та чотирьох організацій, серед яких офіцери розвідки ГРУ, а також кіберзлочинці, самопроголошені хактивісти та приватні компанії.