СБУ і ФБР заявили про масштабні кібератаки: російські спецслужби атакують месенджери посадовців

Кіберфахівці України та США викрили російські спецслужби на спробах зламу месенджерів посадовців, військових і активістів у Європі, США та Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"Мета цих "зламів" - отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, якою обмінювалися користувачі, а також викрасти їхні персональні дані", - йдеться в повідомленні.

Для подібних кібератак російські хакери використовують різноманітні інструменти та методи.

Наприклад, для виманювання паролів до акаунта ворог найчастіше використовує розсилку СМС від імені "команд підтримки". Такі дії маскуються під роботу офіційних ботів, а самі повідомлення приходять у ранкові години, коли користувач є вкрай вразливим з огляду на фізичний та емоційний стан.

Атаки спрямовані не лише на посадовців

Служба безпеки України попереджає про зростання активності російських спецслужб та пов’язаних із ними хакерських угруповань, які атакують не лише державні структури, а й особисті акаунти громадян України.

У відомстві зазначають, що під загрозою можуть опинятися звичайні користувачі месенджерів та онлайн-сервісів, якщо не дотримуватися базових правил безпеки.

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Основні правила кібергігієни від СБУ

Служба безпеки закликає громадян дотримуватися простих, але критично важливих правил захисту акаунтів:

регулярно перевіряти активні сесії в месенджерах і завершувати невідомі підключення

увімкнути двофакторну автентифікацію

використовувати складні буквено-цифрові PIN-коди

не передавати нікому коди підтвердження, паролі та ключі відновлення

не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони надійшли від знайомих

не відкривати файли з невідомих чатів, особливо на комп’ютері

не сканувати QR-коди від невідомих ботів або користувачів

Загроза — через зламані акаунти знайомих

У СБУ окремо наголошують, що зловмисники часто використовують уже зламані акаунти знайомих для поширення шкідливих посилань або файлів, що ускладнює їх розпізнавання.

Відомство підкреслює, що дотримання правил цифрової гігієни є важливою складовою захисту не лише особистих даних, а й загальної кібербезпеки держави в умовах триваючої гібридної війни.

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