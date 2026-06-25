СБУ и ФБР заявили о масштабных кибератаках: российские спецслужбы атакуют мессенджеры чиновников
Киберэксперты Украины и США разоблачили попытки российских спецслужб взломать мессенджеры чиновников, военных и активистов в Европе, США и Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Цель этих "взломов" - получить доступ к конфиденциальной информации военного, политического и экономического характера, которой обменивались пользователи, а также похитить их персональные данные", - говорится в сообщении.
Для подобных кибератак российские хакеры используют разнообразные инструменты и методы.
Например, для выманивания паролей к аккаунтам злоумышленники чаще всего используют рассылку СМС от имени "служб поддержки". Такие действия маскируются под работу официальных ботов, а сами сообщения приходят в утренние часы, когда пользователь крайне уязвим ввиду своего физического и эмоционального состояния.
Атаки направлены не только на должностных лиц
Служба безопасности Украины предупреждает о росте активности российских спецслужб и связанных с ними хакерских группировок, которые атакуют не только государственные структуры, но и личные аккаунты граждан Украины.
В ведомстве отмечают, что под угрозой могут оказаться обычные пользователи мессенджеров и онлайн-сервисов, если не соблюдать базовые правила безопасности.
Основные правила кибергигиены от СБУ
Служба безопасности призывает граждан соблюдать простые, но крайне важные правила защиты аккаунтов:
- регулярно проверять активные сессии в мессенджерах и завершать неизвестные подключения
- включить двухфакторную аутентификацию
- использовать сложные буквенно-цифровые PIN-коды
- не передавать никому коды подтверждения, пароли и ключи восстановления
- не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых
- не открывать файлы из неизвестных чатов, особенно на компьютере
- не сканировать QR-коды от неизвестных ботов или пользователей
Угроза - из-за взломанных аккаунтов знакомых
В СБУ отдельно отмечают, что злоумышленники часто используют уже взломанные аккаунты знакомых для распространения вредоносных ссылок или файлов, что затрудняет их распознавание.
Ведомство подчеркивает, что соблюдение правил цифровой гигиены является важной составляющей защиты не только личных данных, но и общей кибербезопасности государства в условиях продолжающейся гибридной войны.
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