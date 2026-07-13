Німеччина викликала посла РФ через кібератаки проти України та країн ЄС

Німеччина викликала російського посла, щоб висловити протест через кампанію кібератак, у яких Москва, за оцінкою європейських країн, брала участь проти держав ЄС та України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.

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У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що російського дипломата викликали після того, як європейські країни поклали відповідальність за кібератаки на Росію. Під час зустрічі Берлін повторно висловив свою чітку позицію щодо неприйнятності таких дій.

У МЗС Німеччини наголосили, що кібератаки проти Німеччини, держав Європейського Союзу та їхніх партнерів, зокрема України, є неприйнятними.

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