Германия вызвала посла РФ из-за кибератак против Украины и стран ЕС
Германия вызвала российского посла, чтобы выразить протест в связи с кампанией кибератак, в которых, по оценке европейских стран, Москва принимала участие против стран ЕС и Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российского дипломата вызвали после того, как европейские страны возложили ответственность за кибератаки на Россию. В ходе встречи Берлин вновь выразил свою четкую позицию относительно недопустимости таких действий.
В МИД Германии подчеркнули, что кибератаки против Германии, стран Европейского Союза и их партнеров, в частности Украины, являются недопустимыми.
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