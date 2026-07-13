ЕС ввел санкции в отношении 9 лиц и 4 организаций, причастных к преступной кибердеятельности РФ, - Каллас

Евросоюз осудил вредоносную киберэкосистему России и ввел санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций, среди которых - офицеры разведки ГРУ, а также киберпреступники, самопровозглашённые хактивисты и частные компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас, заявление которой было распространено в понедельник в Брюсселе пресс-службой Совета ЕС.

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"ЕС и его государства-члены осуждают вредоносную кибердеятельность России и использование киберэкосистемы, охватывающей государственные и негосударственные субъекты, начиная от разведывательных служб и заканчивая киберпреступными группами, хактивистами и частными компаниями", - говорится в заявлении.

Вредная кибердеятельность ФСБ РФ

Также сообщается, что "сегодня был разоблачен 16-й центр Федеральной службы безопасности России (ФСБ), который контролирует различные группы киберугроз, включая TURLA".

"На протяжении многих лет ФСБ вела широкий спектр вредоносной кибердеятельности с растущей интенсивностью, затрагивающей ЕС, его государства-члены, а также международных партнеров, в частности Украину. Эта деятельность включала проникновение в правительственные сети и саботаж критически важной инфраструктуры. Среди прочих, целями стали Франция, Германия, Польша, Кипр, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния и Финляндия. Во Франции 16-й центр осуществлял кибершпионаж против стратегических правительственных учреждений с 2010 года и против оборонной промышленности с 2025 года. В Германии он был направлен против правительственных учреждений. Недавно в Польше 16-й центр осуществил разрушительные диверсионные операции против критически важной инфраструктуры, включая теплоэлектростанции", - сообщили в Совете ЕС.

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ЕС осуждает РФ за злоупотребление киберэкосистемой

Также отмечается, что "киберпреступники, самопровозглашенные хактивисты и частные компании, связанные с Россией, включая субъекты, действующие по её указаниям, под её руководством или контролем, также осуществляли, допускали и содействовали широкому спектру злонамеренной деятельности".

"Мы решительно осуждаем поведение России и её злоупотребление этой киберэкосистемой, направленное против государственных служб и критической инфраструктуры, что приводит к сбоям и финансовым потерям", - отмечается в заявлении.

Таким образом, в ответ на такую вредоносную деятельность ЕС также вводит ограничительные меры в отношении девяти лиц и четырех организаций.

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"Эти санкции ЕС включают офицеров разведки ГРУ, а также киберпреступников, самопровозглашенных хактивистов и частные компании, которые содействуют усилиям России по дестабилизации ЕС, его государств-членов и международных партнеров", - сообщили в Совете ЕС.

Международное сотрудничество

Также в заявлении приветствуется тесная координация ЕС с Соединенным Королевством в совместной оценке "растущей конвергенции между негосударственными и государственными субъектами".

"Мы будем продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, включая НАТО, в полной мере соблюдая согласованные руководящие принципы, в поддержку глобального, свободного, открытого, стабильного и безопасного киберпространства", - добавляется в заявлении.

Констатируется, что, "разоблачая злонамеренное поведение России и налагая санкции на тех, кто несет ответственность за такую деятельность, ЕС подчеркивает свою решимость поддерживать принцип ответственности в киберпространстве".

"Все государства, включая Россию, должны соблюдать рамочную программу Организации Объединенных Наций по ответственному поведению государств в киберпространстве и ее нормы, а также уважать международное право", - говорится в заявлении.

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