С 2022 года Россия совершила более 167 тысяч атак на гражданские объекты Украины, – СБУ

С начала полномасштабного вторжения Россия совершила более 167 тысяч атак на гражданские объекты Украины.

Об этом во время выступления на 95-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил начальник штаба Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Артем Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

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"Опыт Украины показывает, что Россия систематически использует террористические методы в качестве инструмента государственной политики. Особенно показательными примерами российского террора стали зимние атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Их целью было лишить миллионы людей электроэнергии, теплоснабжения, воды и других базовых средств для выживания в условиях экстремально низких температур", – отметил Артем Бондаренко.

Он также подчеркнул, что, помимо ударов по гражданской инфраструктуре, РФ действует и в других направлениях. В частности, постоянно совершает кибератаки, а также вербует украинских граждан для совершения терактов и диверсий.

"Украина системно противодействует попыткам врага вербовать украинцев для диверсий и террористических актов через онлайн-платформы. В большинстве таких случаев российские спецслужбы пытаются использовать уязвимые группы населения и несовершеннолетних", – добавил Бондаренко.

Особое внимание он уделил вопросу ядерной безопасности, ведь Россия регулярно создает угрозы функционированию ядерных объектов в Украине. Среди таких опасностей – военные действия вблизи атомных электростанций, удары по хранилищам радиоактивных отходов и энергетической инфраструктуре, связанной с ядерными объектами.

"Оккупация и милитаризация Запорожской атомной электростанции в сочетании с размещением Россией ядерного оружия на территории Беларуси создали беспрецедентную ситуацию ядерного давления и запугивания, что представляет угрозу для всего европейского континента. Украина убеждена, что эффективное противодействие терроризму в условиях вооруженных конфликтов требует усиления международной координации, защиты критической инфраструктуры и привлечения к ответственности лиц, виновных в нападениях на гражданское население", — отметил Артем Бондаренко.

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