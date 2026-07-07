З 2022 року Росія здійснила понад 167 тисяч атак на цивільні об’єкти України, – СБУ

Від початку повномасштабного вторгнення росія здійснила понад 167 тисяч атак на цивільні об’єкти України.

Про це під час виступу на 95-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН заявив начальник Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України Артем Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Досвід України демонструє, що Росія систематично використовує терористичні методи як інструмент державної політики. Особливо показовими прикладами російського терору стали зимові атаки на енергетичну інфраструктуру України. Їхньою метою було позбавити мільйони людей електроенергії, теплопостачання, води та інших базових засобів для виживання в умовах екстремально низьких температур", – зазначив Артем Бондаренко.

Він також підкреслив, що, крім ударів по цивільній інфраструктурі, РФ діє і в інших напрямах. Зокрема, постійно вчиняє кібератаки, а також вербує українських громадян для здійснення терактів та диверсій.

"Україна системно протидіє спробам ворога вербувати українців для диверсій і терористичних актів через онлайн-платформи. У більшості таких випадків російські спецслужби намагаються використовувати вразливі групи населення та неповнолітніх", – додав Бондаренко.

Окрему увагу він звернув на питання ядерної безпеки, адже Росія регулярно створює загрози функціонуванню ядерних об’єктів в Україні. Серед таких небезпек – військові дії поблизу атомних електростанцій, удари по сховищах радіоактивних відходів та енергетичній інфраструктурі, пов’язаній з ядерними об’єктами.

"Окупація та мілітаризація Запорізької атомної електростанції у поєднанні з розміщенням Росією ядерної зброї на території Білорусі створили безпрецедентну ситуацію ядерного тиску та залякування, що становить загрозу для всього європейського континенту. Україна переконана, що ефективна протидія тероризму в умовах збройних конфліктів потребує посилення міжнародної координації, захисту критичної інфраструктури та відповідальності для осіб, винних у нападах на цивільне населення", – зауважив Артем Бондаренко.

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