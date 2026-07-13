ЄС запровадив санкції щодо 9 осіб та 4 організацій, причетних до злочинної кібердіяльності РФ, - Каллас

Євросоюз засудив шкідливу кіберекосистему Росії та запровадив санкції проти дев’яти осіб та чотирьох організацій, серед яких офіцери розвідки ГРУ, а також кіберзлочинці, самопроголошені хактивісти та приватні компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказала висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас, заяву якої розповсюджено у понеділок в Брюсселі пресслужбою Ради ЄС.

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"ЄС та його держави-члени засуджують шкідливу кібердіяльність Росії та використання кіберекосистеми, що охоплює державних та недержавних суб’єктів, починаючи від розвідувальних служб і закінчуючи кіберзлочинними групами, хактивістами та приватними компаніями", – йдеться в заяві.

Шкідлива кібердіяльність ФСБ РФ

Також повідомляється, що "сьогодні було викрито 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), який контролює різноманітні групи кіберзагроз, включно з TURLA".

"Протягом багатьох років ФСБ проводила широкий спектр шкідливої кібердіяльності зі зростаючою серйозністю, що впливає на ЄС, його держави-члени, а також міжнародних партнерів, зокрема Україну. Ця діяльність включала проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Серед інших, мішенями стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія. У Франції 16-й центр проводив кібершпигунство проти стратегічних урядових установ з 2010 року та проти оборонної промисловості з 2025 року. У Німеччині він був спрямований проти урядових установ. Нещодавно в Польщі 16-й центр здійснив руйнівні диверсійні операції проти критичної інфраструктури, включно з теплоелектростанціями", – розповіли в Раді ЄС.

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ЄС засуджує РФ за зловживання кіберекосистемою

Також зауважується, що "кіберзлочинці, самопроголошені хактивісти та приватні компанії, пов’язані з Росією, включно з суб’єктами, що діють за її вказівками, керівництвом або контролем, також здійснювали, дозволяли та сприяли широкому спектру зловмисної діяльності".

"Ми рішуче засуджуємо поведінку Росії та її зловживання цією кіберекосистемою, спрямоване проти державних служб та критичної інфраструктури, що призводить до збоїв та фінансових втрат", – наголошується в заяві.

Таким чином, у відповідь на таку зловмисну діяльність ЄС також запроваджує обмежувальні заходи проти дев’яти осіб та чотирьох організацій.

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"Ці санкції ЄС включають офіцерів розвідки ГРУ, а також кіберзлочинців, самопроголошених хактивістів та приватні компанії, які сприяють зусиллям Росії щодо дестабілізації ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів", – розповіли в Раді ЄС.

Міжнародна співпраця

Також у заяві вітається тісна координація ЄС зі Сполученим Королівством у спільній оцінці "зростаючої конвергенції між недержавними та державними суб’єктами".

"Ми продовжуватимемо зміцнювати співпрацю з міжнародними партнерами, включаючи НАТО, повністю дотримуючись узгоджених керівних принципів, на підтримку глобального, вільного, відкритого, стабільного та безпечного кіберпростору", – додається в заяві.

Констатується, що, "викриваючи зловмисну поведінку Росії та накладаючи на тих, хто відповідає за таку діяльність, ЄС підкреслює свою рішучість підтримувати відповідальність у кіберпросторі".

"Усі держави, включно Росію, повинні дотримуватися рамкової програми Організації Об’єднаних Націй щодо відповідальної поведінки держав у кіберпросторі та її норм, а також поважати міжнародне право", – йдеться в заяві.

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