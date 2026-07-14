Трамп готовий підтримати новий пакет антиросійських санкцій Грема, - CNN

Президент США Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який просував сенатор Ліндсі Грем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в Білому домі.

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За даними телеканалу, адміністрація США останнім часом активно співпрацювала із сенатором Гремом щодо підготовки нового санкційного пакета.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що для ухвалення документа необхідна підтримка як республіканців, так і демократів.

"Аби це трапилося, демократам й республіканцям доведеться виступити разом, але я сподіваюся, що нам це вдасться", – сказав Тун.

Він також зазначив, що напередодні своєї раптової смерті сенатор Грем вважав ухвалення цього законопроєкту одним зі своїх головних пріоритетів.

"Він найбільше переймався саме цим з точки зору своїх досягнень, тож це було б неймовірною спадщиною для нього", – додав лідер республіканської більшості.

За інформацією CNN, у разі ухвалення законопроєкт надасть президенту США право запроваджувати високі мита на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту, природний газ та уран.

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Що передувало

Нагадаємо, увечері 11 липня після раптової хвороби помер сенатор США Ліндсі Грем.

10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.

Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.

Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.

Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.

Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту: