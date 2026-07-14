Трамп розглядає підписання законопроєкту Грема про нові санкції проти РФ і хоче додати туди Іран

Президент США Дональд Трамп заявив про високі шанси на ухвалення жорсткого законопроєкту про санкції проти Російської Федерації, який просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Про це Трамп сказав журналістам на зустрічі із прем’єр-міністром Іраку Алі аль-Заїді у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

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Спадщина Ліндсі Грема та розширення списку санкцій

На запитання про те, чи планує американський президент підписати підготовлений санкційний документ протягом найближчих одного-двох тижнів, Трамп відповів:

"Ну, я знаю, що Ліндсі дуже цього хотів. Гадаю, вони [автори] можуть включити туди Іран. Вони збираються включити Іран, і це буде дуже серйозним кроком, якщо вони це зроблять. Можливо, додадуть і "Хезболлу". Тож ми це розглядаємо".

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Трамп наголосив на непохитній позиції померлого 11 липня близького соратника, сенатора-республіканця Грема.

"Але вони серйозно над цим замислюються — на честь Ліндсі. Це була його справа. Він прагнув цього понад усе на світі. Ви ж знаєте, що він відчував. І є велика ймовірність, гарний шанс, що це вдасться. Але вони хотіли б додати до цього списку Іран і "Хезболлу". Ось що я чую", — резюмував очільник Білого дому.

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Що передувало

Нагадаємо, увечері 11 липня після раптової хвороби помер сенатор США Ліндсі Грем.

10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.

Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.

Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.

Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.

Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту:

заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;

пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;

запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;

забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.

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