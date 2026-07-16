У Конгресі США виникли суперечки через санкційний законопроєкт проти Росії

Демократи в Конгресі США занепокоєні санкційним законопроєктом проти Росії, який може надати Дональду Трампу широкі повноваження щодо запровадження мит до 100% на імпорт із країн-покупців російських енергоносіїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Законопроєкт передбачає можливість запровадження мит до 100% на товари з країн, які є найбільшими покупцями російських нафти та газу.

У підготовленому демократами документі Комітету Сенату з фінансів зазначається, що перелік держав, які можуть потрапити під дію таких мит, може постійно розширюватися, а нечіткі критерії їх визначення надають президенту надто широкі дискреційні повноваження.

Крім того, документ не містить механізму, який дозволив би Конгресу скасовувати рішення про запровадження мит, а самі повноваження президента не обмежені в часі.

Критика з боку демократів

Головний демократ у Комітеті Палати представників у закордонних справах Грегорі Мікс підтримав санкційні положення законопроєкту щодо російського "тіньового флоту" та енергетичного сектору, однак розкритикував його митну частину.

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За його словами, документ фактично надає Дональду Трампу нові інструменти для запровадження мит, зокрема проти європейських союзників США, що може негативно позначитися на американській економіці та споживачах.

Що передбачає оновлений законопроєкт

Оновлена версія законопроєкту Грема-Блюменталя передбачає санкції проти російських посадовців, банків та енергетичних проєктів, а також новий механізм тарифного тиску на країни, які продовжують закуповувати російські енергоносії.

На відміну від початкової редакції, яка пропонувала універсальне мито у 500%, новий варіант передбачає можливість запровадження мит до 100% лише для п'яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу.

Водночас документ містить винятки для держав, які імпортують менш як 15% російського газу та демонструють скорочення такої залежності. Також законопроєкт дозволяє президенту США відмовитися від застосування санкцій, якщо це відповідатиме національним інтересам країни.

За інформацією помічників сенаторів, законопроєкт уже підтримали 26 співавторів, і найближчим часом їхня кількість може зрости.

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