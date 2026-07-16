Греция заблокировала новый пакет санкций против РФ из-за компании Dynagas, которая перевозит российский СПГ, - Financial Times

Греция выступила против принятия 21-го пакета санкций Европейского Союза против России из-за опасений за судьбу судоходной компании Dynagas, которая перевозит российский сжиженный природный газ (СПГ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

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Во время встречи послов ЕС Афины заявили, что запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны может фактически уничтожить бизнес компании. Из-за этого утверждение санкций отложили как минимум на неделю, поскольку для их принятия требуется единодушная поддержка всех стран-членов ЕС.

Что предусматривает 21-й пакет санкций

Новый пакет включает:

санкции против дополнительных российских банков;

ограничения в отношении криптовалютных сетей;

санкции против предприятий российского военно-промышленного комплекса;

новый механизм ограничения цены на российскую нефть;

запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны.

Из-за отсутствия консенсуса ЕС временно продлил действующее ценовое ограничение на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы продолжить переговоры.

Почему Греция выступила против

По данным FT, компания Dynagas, принадлежащая греческому судовладельцу Георгию Прокопиу, эксплуатирует 27 газовозов, в том числе ледокольные танкеры класса Arc7, обслуживающие российский проект "Ямал СПГ".

С начала 2025 года компания перевезла более 10 млн тонн российского СПГ, совершив 144 рейса.

В Греции отмечают, что суда класса Arc7 практически невозможно переориентировать на другие маршруты, а их продажа в случае санкций может привести к значительным финансовым потерям.

Позиция других стран ЕС

Другие государства-члены ЕС считают, что экономические потери от санкций неизбежны, но необходимы для усиления давления на Москву.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что сожалеет об отсутствии договоренности по 21-му пакету санкций, и отметила, что Брюссель рассматривает альтернативные варианты действий на случай, если достичь консенсуса не удастся.

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