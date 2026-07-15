В ЕС снова не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России, — СМИ
Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 15 июля, не смог принять решение об утверждении нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России. Обсуждения продолжаются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Нет консенсуса
Как отмечается, ЕС до 23 июля заморозил ценовой потолок на российскую нефть, пока государства-члены договариваются о новом пакете санкций против России.
"Достичь консенсуса по 21-му пакету санкций против России сегодня, несмотря на несколько попыток, не удалось. Coreper решил на неделю заморозить ценовой потолок на российскую нефть на текущем уровне 44,1 доллара за баррель, пока продолжаются дискуссии", — сообщил один из собеседников издания.
К тому времени большинство дипломатов надеется, что найти консенсус по пакету санкций всё же удастся.
Что предшествовало?
- Главы МИД стран ЕС в понедельник, 13 июля, не достигли согласия по утверждению 21-го пакета санкций ЕС против России, но главный дипломат ЕС Кая Каллас заверила, что это может произойти 15 июля.
- Одним из ключевых и наиболее чувствительных элементов переговоров является очередной этап пересмотра предельной цены (ценового потолка) на закупку российской нефти. Предыдущая корректировка этого показателя состоялась полгода назад — 15 января 2026 года.
- Ранее 21-й пакет угрожали заблокировать Болгария и Италия, требуя исключения из списков российского патриарха Кирилла. Сейчас пакет блокируют Греция, у которой есть определенные оговорки в энергетической сфере, и Австрия — с оговорками в финансовой сфере.
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