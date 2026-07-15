У ЄС знову не змогли узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг ухвалити рішення щодо затвердження нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Дискусії тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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Немає консенсусу

Як зазначається, ЄС до 23 липня заморозив цінову стелю на російську нафту, поки держави-члени домовляються щодо нового пакета російських санкцій.

"Досягти консенсусу щодо 21-го пакета санкцій проти Росії сьогодні з кількох спроб не вдалося. Coreper вирішив на тиждень заморозити цінову стелю на російську нафту на сучасному рівні 44,1 долара за баррель, поки продовжаться дискусії", — повідомив один зі співрозмовників видання.

До того часу більшість дипломатів сподівається, що знайти консенсус щодо пакета санкцій все ж вдасться.

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Що передувало?

Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.

Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.

Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.

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