У ЄС знову не змогли узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ
Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг ухвалити рішення щодо затвердження нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Дискусії тривають.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Немає консенсусу
Як зазначається, ЄС до 23 липня заморозив цінову стелю на російську нафту, поки держави-члени домовляються щодо нового пакета російських санкцій.
"Досягти консенсусу щодо 21-го пакета санкцій проти Росії сьогодні з кількох спроб не вдалося. Coreper вирішив на тиждень заморозити цінову стелю на російську нафту на сучасному рівні 44,1 долара за баррель, поки продовжаться дискусії", — повідомив один зі співрозмовників видання.
До того часу більшість дипломатів сподівається, що знайти консенсус щодо пакета санкцій все ж вдасться.
Що передувало?
- Глави МЗС ЄС у понеділок, 13 липня, не досягли згоди щодо затвердження 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, але головна дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, що це може статися 15 липня.
- Одним із ключових та найбільш чутливих елементів переговорів є черговий етап перегляду граничної ціни (цінової стелі) на закупівлю російської нафти. Попереднє коригування цього показника відбулося пів року тому — 15 січня 2026 року.
- Раніше 21-й пакет погрожували заблокувати Болгарія та Італія, вимагаючи вилучення зі списків російського патріарха Кирила. Нині пакет блокують Греція, яка має певні застереження в енергетичній сфері та Австрія — із застереженнями у фінансовій сфері.
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