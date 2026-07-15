Зеленський та фон дер Ляєн підписали документ, який стане основою Drone Deal

Індустрія дронів

У середу, 15 липня, президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали лист про наміри про стратегічне та промислове партнерство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Основа для Drone Deal

Зеленський зазначив, що Україна доклала значних зусиль для інтеграції своїх оборонних спроможностей та виробництв із європейськими.

Він наголосив, що сьогодні українська армія та ОПК є невіддільною складовою захисту всієї Європи.

"Сьогодні є і перший документ, що стане основою Drone Deal - великої оборонної угоди між Україною і Європейським Союзом. Це історичний крок у наших відносинах", - сказав Зеленський, коментуючи ухвалений документ.

Глава держави додав, що Україна очікує фінансової підтримки від ЄС для антибалістичної програми, що була започаткована 13 липня у Франції.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Україна та Євросоюз узгодили угоду щодо виробництва безпілотників.

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