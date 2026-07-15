Зеленський та фон дер Ляєн підписали документ, який стане основою Drone Deal
Індустрія дронів
У середу, 15 липня, президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали лист про наміри про стратегічне та промислове партнерство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Основа для Drone Deal
Зеленський зазначив, що Україна доклала значних зусиль для інтеграції своїх оборонних спроможностей та виробництв із європейськими.
Він наголосив, що сьогодні українська армія та ОПК є невіддільною складовою захисту всієї Європи.
"Сьогодні є і перший документ, що стане основою Drone Deal - великої оборонної угоди між Україною і Європейським Союзом. Це історичний крок у наших відносинах", - сказав Зеленський, коментуючи ухвалений документ.
Глава держави додав, що Україна очікує фінансової підтримки від ЄС для антибалістичної програми, що була започаткована 13 липня у Франції.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Україна та Євросоюз узгодили угоду щодо виробництва безпілотників.
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