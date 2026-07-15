Зеленський нагородив фон дер Ляєн орденом Європи

Володимир Зеленський нагородив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

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Подробиці

"За визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами постановляю:

Нагородити орденом Європи Урсулу фон дер Ляєн — Президента Європейської Комісії", - йдеться в тексті указу.

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Що передувало?

28 червня президент Зеленський повідомив про запровадження нової державної відзнаки - Ордена Європи.

13 липня під час візиту до Франції Зеленський нагородив Емманюеля Макрона орденом Свободи за підтримку України.

15 липня глава держави нагородив експрем'єрку Юлію Свириденко та віцепрем'єра-міністра енергетики Денис Шмигаля орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відомо, що Урсула фон дер Ляєн разом із іншими європейськими лідерами прибула до Києва.

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