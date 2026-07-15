Зеленський нагородив фон дер Ляєн орденом Європи
Володимир Зеленський нагородив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Подробиці
"За визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами постановляю:
Нагородити орденом Європи Урсулу фон дер Ляєн — Президента Європейської Комісії", - йдеться в тексті указу.
Що передувало?
28 червня президент Зеленський повідомив про запровадження нової державної відзнаки - Ордена Європи.
13 липня під час візиту до Франції Зеленський нагородив Емманюеля Макрона орденом Свободи за підтримку України.
15 липня глава держави нагородив експрем'єрку Юлію Свириденко та віцепрем'єра-міністра енергетики Денис Шмигаля орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Відомо, що Урсула фон дер Ляєн разом із іншими європейськими лідерами прибула до Києва.
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