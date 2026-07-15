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Новини Візит фон дер Ляєн до України
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Зеленський нагородив фон дер Ляєн орденом Європи

Зеленський нагородив фон дер Ляєн орденом Європи: що відомо?

Володимир Зеленський нагородив президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента.

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Подробиці

"За визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами постановляю:

Нагородити орденом Європи Урсулу фон дер Ляєн — Президента Європейської Комісії", - йдеться в тексті указу.

Читайте: Європейський фонд для відновлення України готовий до роботи, - фон дер Ляєн

Що передувало?

28 червня президент Зеленський повідомив про запровадження нової державної відзнаки - Ордена Європи.

13 липня під час візиту до Франції Зеленський нагородив Емманюеля Макрона орденом Свободи за підтримку України.

15 липня глава держави нагородив експрем'єрку Юлію Свириденко та віцепрем'єра-міністра енергетики Денис Шмигаля орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відомо, що Урсула фон дер Ляєн разом із іншими європейськими лідерами прибула до Києва.

Також дивіться: Зеленський і фон дер Ляєн обговорили євроінтеграцію, можливі терміни підписання Drone Deal та енергетику. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) орден (159) фон дер Ляєн Урсула (1013)
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Топ коментарі
+10
кукуха зовсім поїхала
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15.07.2026 11:42 Відповісти
+8
а хіба він і її звільнив з поста? ))
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15.07.2026 11:40 Відповісти
+8
Зеля самий совковий президент України, такий собі молодий Брєжнєв, бірюльками займається і самопіаром.
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15.07.2026 11:47 Відповісти

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