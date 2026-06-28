Зеленський оголосив про запровадження нової державної нагороди - Ордена Європи
Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження нової державної відзнаки - Ордена Європи.
Про це він повідомив на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Що про нагороду відомо?
"Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Заслужила цілодобовою боротьбою за життя Європи. І всі, хто в цій боротьбі стояли і стоять пліч-о-пліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки - Українського Ордена Європи", - сказав Зеленський.
Президент Зеленський тако повідомив, що нею відзначатимуть особистостей, які зробили внесок у захист Європи та підтримку України.
Топ коментарі
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показати весь коментар28.06.2026 13:54 Відповісти Посилання
+15 Alex G.
показати весь коментар28.06.2026 13:57 Відповісти Посилання
+14 Alex G.
показати весь коментар28.06.2026 14:00 Відповісти Посилання
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