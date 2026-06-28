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Зеленський оголосив про запровадження нової державної нагороди - Ордена Європи

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження нової державної відзнаки - Ордена Європи.

Про це він повідомив на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що про нагороду відомо?

"Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Заслужила цілодобовою боротьбою за життя Європи. І всі, хто в цій боротьбі стояли і стоять пліч-о-пліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки - Українського Ордена Європи", - сказав Зеленський.

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Президент Зеленський тако повідомив, що нею відзначатимуть особистостей, які зробили внесок у захист Європи та підтримку України.

Автор: 

Зеленський Володимир (28192) орден (152)
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Топ коментарі
+20
А почетный орден "Династии" когда будет? А железный малый могильный крест "Хуже не будет"? Тут куча номинантов ошивается.
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28.06.2026 13:54 Відповісти
+15
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28.06.2026 13:57 Відповісти
+14
Оманська Гнида засирає етер Zельоним поносом щоб забули про мінчідгейт, вагнерйгет та інші гейти , розміновані чонгари, двушки на маскву, династію.............................
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28.06.2026 14:00 Відповісти

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