Зеленский объявил о введении новой государственной награды - Ордена Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении новой государственной награды - Ордена Европы.

Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины, в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что известно об этой награде?

"Украина абсолютно заслужила иметь орден именно с таким названием. Заслужила круглосуточной борьбой за жизнь Европы. И все, кто в этой борьбе стоял и стоит плечом к плечу с нами, будут удостоены такой награды - Украинского Ордена Европы", - сказал Зеленский.

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Президент Зеленский также сообщил, что этим орденом будут награждать личностей, внесших вклад в защиту Европы и поддержку Украины.