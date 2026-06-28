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Зеленский объявил о введении новой государственной награды - Ордена Европы

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении новой государственной награды - Ордена Европы.

Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины, в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Что известно об этой награде?

"Украина абсолютно заслужила иметь орден именно с таким названием. Заслужила круглосуточной борьбой за жизнь Европы. И все, кто в этой борьбе стоял и стоит плечом к плечу с нами, будут удостоены такой награды - Украинского Ордена Европы", - сказал Зеленский.

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Президент Зеленский также сообщил, что этим орденом будут награждать личностей, внесших вклад в защиту Европы и поддержку Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (24668) орден (227)
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Топ комментарии
+20
А почетный орден "Династии" когда будет? А железный малый могильный крест "Хуже не будет"? Тут куча номинантов ошивается.
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28.06.2026 13:54 Ответить
+15
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28.06.2026 13:57 Ответить
+14
Оманська Гнида засирає етер Zельоним поносом щоб забули про мінчідгейт, вагнерйгет та інші гейти , розміновані чонгари, двушки на маскву, династію.............................
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28.06.2026 14:00 Ответить

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