Зеленський нагородив Свириденко та Шмигаля орденами князя Ярослава Мудрого
Експрем'єрку Юлію Свириденко та віцепрем'єра-міністра енергетики Денис Шмигаля нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відзнаку присвоїли за "значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку".
Що передувало?
14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.
Топ коментарі
+37 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.07.2026 11:13 Відповісти Посилання
+25 Andrey Matuzkov
показати весь коментар15.07.2026 11:13 Відповісти Посилання
+22 Vasya #607130
показати весь коментар15.07.2026 11:13 Відповісти Посилання
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