Зеленський нагородив Свириденко та Шмигаля орденами князя Ярослава Мудрого

Експрем'єрку Юлію Свириденко та віцепрем'єра-міністра енергетики Денис Шмигаля нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відзнаку присвоїли за "значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку".

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Що передувало?

14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.

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