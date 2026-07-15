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Новини Нагородження українських діячів
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Зеленський нагородив Свириденко та Шмигаля орденами князя Ярослава Мудрого

Зеленський нагородив Свириденко та Шмигаля орденом

Експрем'єрку Юлію Свириденко та віцепрем'єра-міністра енергетики Денис Шмигаля нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відзнаку присвоїли за "значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку".

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Що передувало?

14 липня парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Разом із нею звільнено кожного з міністрів.

Читайте: Зима як стрес-тест для уряду: що було зроблено в енергетиці за час роботи команди Юлії Свириденко

Автор: 

Зеленський Володимир (28348) орден (159) Свириденко Юлія (993) Шмигаль Денис (4955)
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Топ коментарі
+37
Дно...
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15.07.2026 11:13 Відповісти
+25
Немає способу дискредитувати державні нагороди більше, ніж роздавати їх наліво і направо: лисим, шмигалям і іншим "супер-важливим" діячам цирку і театру кабаре
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15.07.2026 11:13 Відповісти
+22
Ішак знівелював цінність таких нагород до звичайних значків 🤦 за що оцим хапугам ордена?! Схоже як у одному фільмі нагороджували мальчиша-кибальчиша
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15.07.2026 11:13 Відповісти

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