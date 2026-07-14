Макрон вручив Стармеру орден Почесного легіону за внесок у "коаліцію рішучих"
Президент Франції Емманюель Макрон нагородив прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера орденом Почесного легіону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Відзнака за співпрацю та безпеку
Стармер став першим прем’єр-міністром Великої Британії, якому французький президент особисто вручив цю нагороду. Відзнаку надали за співпрацю з Францією у сфері європейської безпеки.
Макрон нагородив британського політика за його роль у створенні "коаліції рішучих".
"Я вдячний за ваше особисте лідерство та вашу відданість не лише вашій країні, а й безпеці нашої Європи, України, двостороннім відносинам, а також за вашу порядність", – сказав президент Франції.
Історичний контекст нагороди
Єдиним іншим прем’єр-міністром Великої Британії, який отримував подібну нагороду на вищому рівні, був Вінстон Черчилль. Йому вручили Великий Хрест ордена Почесного легіону у 1958 році.
Цю відзнаку Черчилль отримав за лідерство та тісні зв’язки з Францією під час Другої світової війни.
- Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив президента Франції Макрона орденом Свободи.
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