Макрон вручил Стармеру орден Почётного легиона за вклад в "Коалицию решительных"

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил премьер-министра Великобритании Кира Стармера орденом Почётного легиона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

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Награда за сотрудничество и безопасность

Стармер стал первым премьер-министром Великобритании, которому французский президент лично вручил эту награду. Награда была присуждена за сотрудничество с Францией в сфере европейской безопасности.

Макрон наградил британского политика за его роль в создании "Коалиции решительных".

"Я благодарен за ваше личное лидерство и вашу преданность не только вашей стране, но и безопасности нашей Европы, Украины, двусторонним отношениям, а также за вашу порядочность", — сказал президент Франции.

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Исторический контекст награды

Единственным другим премьер-министром Великобритании, получившим подобную награду на высшем уровне, был Уинстон Черчилль. Ему вручили Большой Крест ордена Почетного легиона в 1958 году.

Эту награду Черчилль получил за лидерство и тесные связи с Францией во время Второй мировой войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Франции Макрона орденом Свободы.

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