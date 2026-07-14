Украина первой получит усовершенствованные франко-итальянские системы SAMP/T NG, - Зеленский

Франция передаст Украине системы SAMP/T и ускорит поставки ракет Aster 30, а также пообещала начать поставки истребителей Rafale.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава государства сообщил о новых оборонных договоренностях с Францией после переговоров с президентом Эммануэлем Макроном.

Детали соглашения с Францией о ракетах и бомбах

Так, Украина получит лицензии на производство ракет SCALP, бомб AASM и, совместно с Италией, ракет Aster 30;

"Франция будет сотрудничать с нами и другими партнерами также в рамках антибаллистической программы FREYJA - нашей особой будущей силы", - заявил Зеленский.

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Кроме того, Украина первой получит новые усовершенствованные франко-итальянские системы SAMP/T NG.

Это эффективные противоракетные системы. Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года.

Истребители Rafale

Также Украина закупит первые 16 истребителей Rafale. Обучение украинских пилотов и механиков во Франции начнется уже в этом году, после чего ВСУ получат первые четыре самолета, добавил президент.

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