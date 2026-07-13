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Новости Помощь Украине от Франции
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Франция предоставит Украине лицензии на производство ракет. Истребители Rafale поступят в 2028–2029 годах, — Макрон

Макрон

Украина получит лицензии на производство французских противоракетных ракет Aster-30. Кроме того, Париж передаст истребители Rafale в 2028–2029 годах.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Президент Трамп уже объявил о решении разрешить производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Мы, со своей стороны, приняли решение о лицензионном производстве ракет Aster, которые используются в системах SAMP/T, разрабатываемых Францией совместно с Италией. Несколько других государств также приняли аналогичные решения о передаче лицензий", — сказал Макрон.

Украина получит первые французские истребители Rafale уже в 2028–2029 годах, добавил он.

По его словам, в вопросе лицензий на французские ракеты "действительно наблюдается прогресс, но пока говорить об этом рано", ведь речь идет об интеллектуальной собственности на технологии, запуске производства в целом и других "бюрократических нюансах".

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Макрон также сообщил, что во время встречи с Владимиром Зеленским была утверждена "дорожная карта" двустороннего сотрудничества по выполнению договоренностей, достигнутых еще в ноябре прошлого года.

В частности, речь идет о противовоздушной обороне: Украина приобретет первую партию батарей нового поколения SAMP/T, которые, по его словам, "дополнят системы и ракеты, которые будут поставлены в ближайшие недели".

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Что этому предшествовало?

По данным СМИ, речь идет о производстве антибаллистических ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, высокоточных бомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP.

  • Напомним, что накануне министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Зеленский провел со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном "очень хороший разговор" о получении лицензии на производство французских крылатых ракет SCALP.

Автор: 

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Топ комментарии
+9
Вже через пару років Україні прогнозують долю Парагваю..
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13.07.2026 21:16 Ответить
+8
Дякуємо, Друзі.
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13.07.2026 21:13 Ответить
+4
Треба зараз.
Хоча в 28-29рр вони теж будуть треба
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13.07.2026 21:13 Ответить

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