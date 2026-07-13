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Новости Встреча Зеленского с Макроном
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Зеленский наградил президента Франции Макрона орденом Свободы

Зеленский и Макрон

Во время визита в Париж 13 июля президент Владимир Зеленский наградил лидера Франции Эмманюэля Макрона украинской государственной наградой — орденом Свободы за поддержку Украины.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали встречи

По словам Зеленского, они скоординировали позиции и обсудили приоритеты перед заседанием Антибаллистической коалиции и Коалиции желающих, а также двустороннее сотрудничество.

"Отношения наших стран достигли действительно стратегического уровня, и во многом именно благодаря личным усилиям президента Макрона. Сегодня я поблагодарил Эмманюэля за помощь и поддержку на протяжении этих лет и наградил господина президента, настоящего друга Украины, орденом Свободы", — заявил Зеленский.

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Другие темы встречи

  • По словам главы государства, Украина и Франция подробно обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины для защиты людей от российских атак.

"Важно укреплять Украину, усиливать нашу ПВО и ускорять развитие нашей европейской антибаллистической системы. У Франции есть именно те возможности и передовые технологии, которые нужны, чтобы помочь. Будем работать над этим вместе с нашими союзниками. Благодарю, Франция, благодарю, Эмманюэль!" — добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24806) орден (232) Франция (3761) Макрон Эмманюэль (1645)
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Топ комментарии
+4
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13.07.2026 18:36 Ответить
+3
цікаво сьогодні буде обстріл?
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13.07.2026 18:35 Ответить
+2
Потім поверне))
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13.07.2026 18:32 Ответить

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