Зеленський відзначив президента Франції Макрона орденом Свободи
Під час візиту до Парижу 13 липня президент Володимир Зеленський відзначив лідера Франції Емманюеля Макрона українською державною нагородою — орденом Свободи за підтримку України.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі зустрічі
За словами Зеленського, вони скоординували позиції та обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю.
"Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям Президента Макрона. Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи", — заявив Зеленський.
Інші теми зустрічі
- За словами глави держави, Україна та Франція детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак.
"Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Емманюелю!" — додав Зеленський.
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Але в фейсбуці хворі на голову продовжують розповідати, що Зе їздить і просить зброю, особливо ракети. Якби був хтось інший - то ми б не змогли випросити...
А як на мене, якби був би хтось інший, то ми і після 2019 року виготовили свої системи ППО і збільшили виробництво крилатих ракет 'Нептун'' і балістики ''Сапсан'' та інших.