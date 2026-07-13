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Новини Зустріч Зеленського з Макроном
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Зеленський відзначив президента Франції Макрона орденом Свободи

Зеленський та Макрон

Під час візиту до Парижу 13 липня президент Володимир Зеленський відзначив лідера Франції Емманюеля Макрона українською державною нагородою — орденом Свободи за підтримку України.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

За словами Зеленського, вони скоординували позиції та обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю.

"Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям Президента Макрона. Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи", — заявив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Франції на засідання "Коаліції охочих": Партнерам представлять Антибалістичну програму. ВIДЕО

Інші теми зустрічі

  • За словами глави держави, Україна та Франція детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак.

"Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Емманюелю!" — додав Зеленський.

Читайте також: Макрон анонсував зустріч із Зеленським і саміт "коаліції рішучих" у Парижі

Автор: 

Зеленський Володимир (28331) орден (157) Франція (3373) Макрон Емманюель (1798)
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Топ коментарі
+7
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13.07.2026 18:36 Відповісти
+6
З самого ранку ворог б'є по Одещині, Запоріжжя і Херсонщині. А вночі можливо все.
Але в фейсбуці хворі на голову продовжують розповідати, що Зе їздить і просить зброю, особливо ракети. Якби був хтось інший - то ми б не змогли випросити...
А як на мене, якби був би хтось інший, то ми і після 2019 року виготовили свої системи ППО і збільшили виробництво крилатих ракет 'Нептун'' і балістики ''Сапсан'' та інших.
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13.07.2026 18:49 Відповісти
+4
цікаво сьогодні буде обстріл?
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13.07.2026 18:35 Відповісти

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