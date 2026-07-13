Зеленський відзначив президента Франції Макрона орденом Свободи

Під час візиту до Парижу 13 липня президент Володимир Зеленський відзначив лідера Франції Емманюеля Макрона українською державною нагородою — орденом Свободи за підтримку України.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

За словами Зеленського, вони скоординували позиції та обговорили пріоритети перед засіданням Антибалістичної коаліції та Коаліції охочих, а також двосторонню співпрацю.

"Відносини наших країн досягли дійсно стратегічного рівня, і багато в чому саме завдяки особистим зусиллям Президента Макрона. Сьогодні я подякував Емманюелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана Президента, справжнього друга України, орденом Свободи", — заявив Зеленський.

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Інші теми зустрічі

За словами глави держави, Україна та Франція детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак.

"Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Емманюелю!" — додав Зеленський.

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