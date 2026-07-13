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Новини Допомога Україні від Франції
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Франція надасть Україні ліцензії на виробництво ракет. Винищувачі Rafale будуть у 2028-2029 роках, - Макрон

Макрон

Україна отримає ліцензії на виробництво французьких антибалістичних ракет Aster-30. Також Париж передасть винищувачі Rafale у 2028-2029 роках.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Допомога Франції

"Президент Трамп уже оголосив про рішення дозволити виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Ми, зі свого боку, ухвалили рішення про ліцензійне виробництво ракет Aster, які використовуються у системах SAMP/T, що Франція розробляє спільно з Італією. Кілька інших держав також ухвалили аналогічні рішення щодо передачі ліцензій", — сказав Макрон.

Україна отримає перші французькі винищувачі Rafale вже у 2028-2029 роках, додав він.

За його словами, у питанні ліцензій французьких ракет "дійсно є прогрес, але поки що говорити зарано", адже це стосується інтелектуальної власності на технології, відкриття виробництва загалом та інших "бюрократичних нюансів".

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Макрон також повідомив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським затвердили дорожню карту двосторонньої співпраці на виконання домовленостей, досягнутих ще у листопаді минулого року.

Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону: Україна придбає першу партію батарей нового покоління SAMP/T, які, за його словами, "доповнять системи та ракети, які будуть поставлені найближчими тижнями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупівля радарів, ракети Aster-30 та антибалістичний захист: Федоров провів розмову з міністеркою Збройних сил Франції Вотрен 

Що передувало?

За даними ЗМІ, йдеться про виробництво антибалістичних ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, високоточних бомб AASM Hammer та крилатих ракет SCALP.

  • Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України Михайло Федоров говорив, що Зеленський провів із французьким колегою Емманюелем Макроном "дуже хорошу розмову" щодо отримання ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет SCALP.

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ракети (4502) Франція (3373) Макрон Емманюель (1798) винищувач (179)
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Топ коментарі
+12
Дякуємо, Друзі.
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13.07.2026 21:13 Відповісти
+10
Вже через пару років Україні прогнозують долю Парагваю..
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13.07.2026 21:16 Відповісти
+5
Треба зараз.
Хоча в 28-29рр вони теж будуть треба
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13.07.2026 21:13 Відповісти

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