Франція надасть Україні ліцензії на виробництво ракет. Винищувачі Rafale будуть у 2028-2029 роках, - Макрон
Україна отримає ліцензії на виробництво французьких антибалістичних ракет Aster-30. Також Париж передасть винищувачі Rafale у 2028-2029 роках.
Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога Франції
"Президент Трамп уже оголосив про рішення дозволити виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Ми, зі свого боку, ухвалили рішення про ліцензійне виробництво ракет Aster, які використовуються у системах SAMP/T, що Франція розробляє спільно з Італією. Кілька інших держав також ухвалили аналогічні рішення щодо передачі ліцензій", — сказав Макрон.
Україна отримає перші французькі винищувачі Rafale вже у 2028-2029 роках, додав він.
За його словами, у питанні ліцензій французьких ракет "дійсно є прогрес, але поки що говорити зарано", адже це стосується інтелектуальної власності на технології, відкриття виробництва загалом та інших "бюрократичних нюансів".
Макрон також повідомив, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським затвердили дорожню карту двосторонньої співпраці на виконання домовленостей, досягнутих ще у листопаді минулого року.
Зокрема, йдеться про протиповітряну оборону: Україна придбає першу партію батарей нового покоління SAMP/T, які, за його словами, "доповнять системи та ракети, які будуть поставлені найближчими тижнями".
Що передувало?
За даними ЗМІ, йдеться про виробництво антибалістичних ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, високоточних бомб AASM Hammer та крилатих ракет SCALP.
- Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України Михайло Федоров говорив, що Зеленський провів із французьким колегою Емманюелем Макроном "дуже хорошу розмову" щодо отримання ліцензії на виробництво французьких крилатих ракет SCALP.
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