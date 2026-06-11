Закупівля радарів, ракети Aster-30 та антибалістичний захист: Федоров провів розмову з міністеркою Збройних сил Франції Вотрен

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен. Сторони обговорили пріоритети співпраці для посилення української ППО та захисту українських міст уже цьогоріч.

Про це очільник оборонного відомства України повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Закупівля радарів

"Один із важливих напрямів співпраці — пришвидшення закупівлі радарів. Вони є критично важливим складником протиповітряної оборони та підвищують ефективність виявлення повітряних загроз", - зазначив Федоров.

Читайте також: Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000, - Федоров

Ракети Aster-30

Окрему увагу міністри приділили ракетам Aster-30 — це один із термінових пріоритетів для посилення української ППО.

Антибалістичний захист

Крім того, сторони зосередилися на розвитку співпраці для посилення антибалістичного захисту України.

"Наше завдання — спрямовувати ресурси партнерів на рішення, які дають найбільший результат для захисту українського неба та посилення Сил оборони", - наголосив Федоров.

Читайте також: Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України, - Макрон

Спільні оборонні проєкти

Окремо обговорили перспективи локалізації виробництва французького озброєння в Україні та реалізацію спільних оборонно-промислових проєктів.

"Вдячний Франції за лідерство, послідовну підтримку України, готовність працювати над рішеннями, які посилюють нашу оборону, а також за принципову позицію щодо протидії російському тіньовому флоту, який продовжує фінансувати війну", - додав глава Міноброни.

Читайте також: Україна стане центральною темою військового параду у Франції 14 липня, - Le Figaro