Закупівля радарів, ракети Aster-30 та антибалістичний захист: Федоров провів розмову з міністеркою Збройних сил Франції Вотрен
Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен. Сторони обговорили пріоритети співпраці для посилення української ППО та захисту українських міст уже цьогоріч.
Про це очільник оборонного відомства України повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Закупівля радарів
"Один із важливих напрямів співпраці — пришвидшення закупівлі радарів. Вони є критично важливим складником протиповітряної оборони та підвищують ефективність виявлення повітряних загроз", - зазначив Федоров.
Ракети Aster-30
Окрему увагу міністри приділили ракетам Aster-30 — це один із термінових пріоритетів для посилення української ППО.
Антибалістичний захист
Крім того, сторони зосередилися на розвитку співпраці для посилення антибалістичного захисту України.
"Наше завдання — спрямовувати ресурси партнерів на рішення, які дають найбільший результат для захисту українського неба та посилення Сил оборони", - наголосив Федоров.
Спільні оборонні проєкти
Окремо обговорили перспективи локалізації виробництва французького озброєння в Україні та реалізацію спільних оборонно-промислових проєктів.
"Вдячний Франції за лідерство, послідовну підтримку України, готовність працювати над рішеннями, які посилюють нашу оборону, а також за принципову позицію щодо протидії російському тіньовому флоту, який продовжує фінансувати війну", - додав глава Міноброни.
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