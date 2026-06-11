УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9567 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Франції Спільне виробництво озброєнь з Францією
674 21

Закупівля радарів, ракети Aster-30 та антибалістичний захист: Федоров провів розмову з міністеркою Збройних сил Франції Вотрен

Федоров провів розмову з очільницею Збройних сил Франції

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен. Сторони обговорили пріоритети співпраці для посилення української ППО та захисту українських міст уже цьогоріч.

Про це очільник оборонного відомства України повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Закупівля радарів

"Один із важливих напрямів співпраці — пришвидшення закупівлі радарів. Вони є критично важливим складником протиповітряної оборони та підвищують ефективність виявлення повітряних загроз", - зазначив Федоров.

Читайте також: Франція готується передати Україні літаки Mirage 2000, - Федоров

Ракети Aster-30

Окрему увагу міністри приділили ракетам Aster-30 — це один із термінових пріоритетів для посилення української ППО.

Антибалістичний захист 

Крім того, сторони зосередилися на розвитку співпраці для посилення антибалістичного захисту України.

"Наше завдання — спрямовувати ресурси партнерів на рішення, які дають найбільший результат для захисту українського неба та посилення Сил оборони", - наголосив Федоров.

Читайте також: Франція забезпечує дві третини розвідувальних можливостей України, - Макрон

Спільні оборонні проєкти 

Окремо обговорили перспективи локалізації виробництва французького озброєння в Україні та реалізацію спільних оборонно-промислових проєктів.

"Вдячний Франції за лідерство, послідовну підтримку України, готовність працювати над рішеннями, які посилюють нашу оборону, а також за принципову позицію щодо протидії російському тіньовому флоту, який продовжує фінансувати війну", - додав глава Міноброни.

Читайте також: Україна стане центральною темою військового параду у Франції 14 липня, - Le Figaro

Автор: 

ППО (4178) Франція (3346) радар (62) Федоров Михайло (1127)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Алє, міністре оборони,в тебе забрали 40 міліардів, а ти тільки піаром займаєшся Візми приклад з МО Великобританії. Базіки кінчені.
показати весь коментар
11.06.2026 17:07 Відповісти
+2
З подачі зельоної гниди фьйодорова кацапів відімкнули від Starlink. Отака фуйня, кацапе. Але ти не зупиняйся. Сери ротом і надалі, якщо мозоку немає.
показати весь коментар
11.06.2026 17:25 Відповісти
+1
Самі головні закупки Хведорова і команди Голобородько - то марафону і *****, щоб не впав рейтинг Голобородька'.
показати весь коментар
11.06.2026 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крім того, Aster 30 Block 1 і Block 1 NT були розроблені для протидії балістичним ракетам
показати весь коментар
11.06.2026 16:56 Відповісти
Оманський з КабМіндічами та РНБОУ з умеровим, просто «глибоко зтурбовані» такими масштабами можливих шламбаумів??!!
показати весь коментар
11.06.2026 16:59 Відповісти
Самі головні закупки Хведорова і команди Голобородько - то марафону і *****, щоб не впав рейтинг Голобородька'.
показати весь коментар
11.06.2026 17:02 Відповісти
Aster 30 designed to protect warships and fleets from hostile aircraft, tactical ballistic missiles, and cruise missiles
показати весь коментар
11.06.2026 17:05 Відповісти
зельона гнида фьйодоров купіть у них антибалаболістичний захист .. конче потрібно ))
показати весь коментар
11.06.2026 17:03 Відповісти
Окремий фокус розмови - ракети Aster-30. Це один із термінових пріоритетів для посилення української ППО.
показати весь коментар
11.06.2026 17:08 Відповісти
З подачі зельоної гниди фьйодорова кацапів відімкнули від Starlink. Отака фуйня, кацапе. Але ти не зупиняйся. Сери ротом і надалі, якщо мозоку немає.
показати весь коментар
11.06.2026 17:25 Відповісти
та їх тут як мух як гною
показати весь коментар
11.06.2026 17:30 Відповісти
Алє, міністре оборони,в тебе забрали 40 міліардів, а ти тільки піаром займаєшся Візми приклад з МО Великобританії. Базіки кінчені.
показати весь коментар
11.06.2026 17:07 Відповісти
зельоне бидло воно і на переговорах бидло

У дипломатичному та діловому етикеті ставити лікті на стіл категорично заборонено. Це вважається ознакою поганого тону, невпевненості або відсутності поваги до співрозмовників.

Під час розмови/переговорів: Дозволяється класти на стіл кисті рук, не спираючись на лікті.
показати весь коментар
11.06.2026 17:09 Відповісти
тоді ноги треба ставити
показати весь коментар
11.06.2026 17:10 Відповісти
zельоне бидло як Ви і насрати може ..не сумніваюсь
показати весь коментар
11.06.2026 17:14 Відповісти
я не зелений і не шоколадний
показати весь коментар
11.06.2026 17:15 Відповісти
Вопрос закупки, тут Федоров, весь погрузившийся в "реформы", как рыба в воде.
показати весь коментар
11.06.2026 17:11 Відповісти
Сторони також обговорили можливість постачання систем SAMP/T NG для України.
показати весь коментар
11.06.2026 17:12 Відповісти
Скумбрія по 8 вивалила лікті на стіл при зустрічі з дружиною премєра Британії
погляд дружини премєра Британії - "Боже , яке кончене"

https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/vau-yaka-olena-zelenska-u-bilosnizhnomu-vbranni-i-z-namistom-z-yavilasya-na-zustrichi-u-vashingtoni-2619432.html

показати весь коментар
11.06.2026 17:12 Відповісти
а чому не ноги ?
показати весь коментар
11.06.2026 17:13 Відповісти
це тільки під час їжі в інших випадках можна
показати весь коментар
11.06.2026 17:22 Відповісти
яка худенька прем'єр,їй би в Україні пожити
показати весь коментар
11.06.2026 17:28 Відповісти
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
показати весь коментар
11.06.2026 17:14 Відповісти
так це вже застаріло
показати весь коментар
11.06.2026 17:16 Відповісти
 
 