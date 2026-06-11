Закупка радаров, ракет Aster-30 и антибаллистическая защита: Федоров провел беседу с министром Вооруженных сил Франции Вотрен

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. Стороны обсудили приоритеты сотрудничества по укреплению украинской ПВО и защите украинских городов уже в этом году.

Об этом глава оборонного ведомства Украины сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Закупка радаров

"Одно из важных направлений сотрудничества - ускорение закупки радаров. Они являются критически важным компонентом противовоздушной обороны и повышают эффективность обнаружения воздушных угроз", — отметил Федоров.

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Ракеты Aster-30

Особое внимание министры уделили ракетам Aster-30 - это один из срочных приоритетов для усиления украинской ПВО.

Антибаллистическая защита

Кроме того, стороны сосредоточились на развитии сотрудничества для усиления антибаллистической защиты Украины.

"Наша задача - направлять ресурсы партнеров на решения, которые дают наибольший результат для защиты украинского неба и укрепления Сил обороны", - подчеркнул Федоров.

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Совместные оборонные проекты

Отдельно обсудили перспективы локализации производства французского вооружения в Украине и реализацию совместных оборонно-промышленных проектов.

"Благодарен Франции за лидерство, последовательную поддержку Украины, готовность работать над решениями, которые укрепляют нашу оборону, а также за принципиальную позицию по противодействию российскому теневому флоту, который продолжает финансировать войну", - добавил глава Минобороны.

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