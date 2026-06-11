РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10297 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Франции Совместное производство вооружений с Францией
700 21

Закупка радаров, ракет Aster-30 и антибаллистическая защита: Федоров провел беседу с министром Вооруженных сил Франции Вотрен

Федоров провел беседу с главой Вооруженных сил Франции

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел беседу с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. Стороны обсудили приоритеты сотрудничества по укреплению украинской ПВО и защите украинских городов уже в этом году.

Об этом глава оборонного ведомства Украины сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Закупка радаров

"Одно из важных направлений сотрудничества - ускорение закупки радаров. Они являются критически важным компонентом противовоздушной обороны и повышают эффективность обнаружения воздушных угроз", — отметил Федоров.

Читайте также: Франция готовится передать Украине самолеты Mirage 2000, - Федоров

Ракеты Aster-30

Особое внимание министры уделили ракетам Aster-30 - это один из срочных приоритетов для усиления украинской ПВО.

Антибаллистическая защита 

Кроме того, стороны сосредоточились на развитии сотрудничества для усиления антибаллистической защиты Украины.

"Наша задача - направлять ресурсы партнеров на решения, которые дают наибольший результат для защиты украинского неба и укрепления Сил обороны", - подчеркнул Федоров.

Читайте также: Франция обеспечивает две трети разведывательных возможностей Украины, - Макрон

Совместные оборонные проекты 

Отдельно обсудили перспективы локализации производства французского вооружения в Украине и реализацию совместных оборонно-промышленных проектов.

"Благодарен Франции за лидерство, последовательную поддержку Украины, готовность работать над решениями, которые укрепляют нашу оборону, а также за принципиальную позицию по противодействию российскому теневому флоту, который продолжает финансировать войну", - добавил глава Минобороны.

Читайте также: Украина станет центральной темой военного парада во Франции 14 июля, - Le Figaro

Автор: 

ПВО (3740) Франция (3738) радар (74) Федоров Михаил (698)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Алє, міністре оборони,в тебе забрали 40 міліардів, а ти тільки піаром займаєшся Візми приклад з МО Великобританії. Базіки кінчені.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:07 Ответить
+2
З подачі зельоної гниди фьйодорова кацапів відімкнули від Starlink. Отака фуйня, кацапе. Але ти не зупиняйся. Сери ротом і надалі, якщо мозоку немає.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:25 Ответить
+1
Самі головні закупки Хведорова і команди Голобородько - то марафону і *****, щоб не впав рейтинг Голобородька'.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крім того, Aster 30 Block 1 і Block 1 NT були розроблені для протидії балістичним ракетам
показать весь комментарий
11.06.2026 16:56 Ответить
Оманський з КабМіндічами та РНБОУ з умеровим, просто «глибоко зтурбовані» такими масштабами можливих шламбаумів??!!
показать весь комментарий
11.06.2026 16:59 Ответить
Самі головні закупки Хведорова і команди Голобородько - то марафону і *****, щоб не впав рейтинг Голобородька'.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:02 Ответить
Aster 30 designed to protect warships and fleets from hostile aircraft, tactical ballistic missiles, and cruise missiles
показать весь комментарий
11.06.2026 17:05 Ответить
зельона гнида фьйодоров купіть у них антибалаболістичний захист .. конче потрібно ))
показать весь комментарий
11.06.2026 17:03 Ответить
Окремий фокус розмови - ракети Aster-30. Це один із термінових пріоритетів для посилення української ППО.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:08 Ответить
З подачі зельоної гниди фьйодорова кацапів відімкнули від Starlink. Отака фуйня, кацапе. Але ти не зупиняйся. Сери ротом і надалі, якщо мозоку немає.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:25 Ответить
та їх тут як мух як гною
показать весь комментарий
11.06.2026 17:30 Ответить
Алє, міністре оборони,в тебе забрали 40 міліардів, а ти тільки піаром займаєшся Візми приклад з МО Великобританії. Базіки кінчені.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:07 Ответить
зельоне бидло воно і на переговорах бидло

У дипломатичному та діловому етикеті ставити лікті на стіл категорично заборонено. Це вважається ознакою поганого тону, невпевненості або відсутності поваги до співрозмовників.

Під час розмови/переговорів: Дозволяється класти на стіл кисті рук, не спираючись на лікті.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:09 Ответить
тоді ноги треба ставити
показать весь комментарий
11.06.2026 17:10 Ответить
zельоне бидло як Ви і насрати може ..не сумніваюсь
показать весь комментарий
11.06.2026 17:14 Ответить
я не зелений і не шоколадний
показать весь комментарий
11.06.2026 17:15 Ответить
Вопрос закупки, тут Федоров, весь погрузившийся в "реформы", как рыба в воде.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:11 Ответить
Сторони також обговорили можливість постачання систем SAMP/T NG для України.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:12 Ответить
Скумбрія по 8 вивалила лікті на стіл при зустрічі з дружиною премєра Британії
погляд дружини премєра Британії - "Боже , яке кончене"

https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/vau-yaka-olena-zelenska-u-bilosnizhnomu-vbranni-i-z-namistom-z-yavilasya-na-zustrichi-u-vashingtoni-2619432.html

показать весь комментарий
11.06.2026 17:12 Ответить
а чому не ноги ?
показать весь комментарий
11.06.2026 17:13 Ответить
це тільки під час їжі в інших випадках можна
показать весь комментарий
11.06.2026 17:22 Ответить
яка худенька прем'єр,їй би в Україні пожити
показать весь комментарий
11.06.2026 17:28 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
показать весь комментарий
11.06.2026 17:14 Ответить
так це вже застаріло
показать весь комментарий
11.06.2026 17:16 Ответить
 
 