Україна першою отримає посилені французько-італійські системи SAMP/T NG, - Зеленський
Франція передасть Україні системи SAMP/T та прискорить поставки ракет Aster 30, а також пообіцяла почати постачання винищувачів Rafale.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Голова держави повідомив про нові оборонні домовленості з Францією після переговорів із президентом Емманюелем Макроном.
Деталі угоди з Францією про ракети та бомби
Так, Україна отримає ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією ракет Aster 30;
"Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також і в рамках антибалістичної програми FREYJA – нашої особливої майбутньої сили", — заявив Зеленський.
- Крім того, Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG.
Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року.
Винищувачі Rafale
Також Україна закупить перші 16 винищувачів Rafale. Навчання українських пілотів і механіків у Франції розпочнеться вже цього року, після чого ЗСУ отримають перші чотири літаки, додав президент.
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