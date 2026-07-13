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Новини Зустріч коаліції охочих
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Наступну зустріч "коаліції охочих" проведуть в Україні, - Зеленський

Зеленський анонсував проведення зустрічі коаліції рішучих в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання "коаліції охочих" погодилися провести наступну зустріч в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час спільної пресконференції з лідерами Франції, Німеччини та Британії, про що пише "Європейська правда".

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Домовленість про нову зустріч в Україні

"Важливо, що наступну зустріч "коаліції охочих" ми домовились провести в Україні", – зазначив президент.

За словами Зеленського, 13 липня до зустрічі долучилися 40 учасників. Серед них також була Молдова.

Під час засідання лідери обговорили низку питань, зокрема підготовку української енергетики до зимового періоду.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28331) коаліція (423)
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Топ коментарі
+5
Реки Иордан?
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13.07.2026 22:27 Відповісти
+4
Ой, б.я! Как ты уже зае..л! А можно новости с гундежом Верховного без фото оного публиковать, ей богу рыгать тянет.
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13.07.2026 22:26 Відповісти
+3
Вас кацапів з Тирасполя в Дністер скинуть. Хто виживе може чорним морем до сочі доплисти через мазут.
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13.07.2026 22:33 Відповісти

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