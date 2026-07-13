Наступну зустріч "коаліції охочих" проведуть в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання "коаліції охочих" погодилися провести наступну зустріч в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві під час спільної пресконференції з лідерами Франції, Німеччини та Британії, про що пише "Європейська правда".

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Домовленість про нову зустріч в Україні

"Важливо, що наступну зустріч "коаліції охочих" ми домовились провести в Україні", – зазначив президент.

За словами Зеленського, 13 липня до зустрічі долучилися 40 учасників. Серед них також була Молдова.

Під час засідання лідери обговорили низку питань, зокрема підготовку української енергетики до зимового періоду.

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