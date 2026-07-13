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Новости Встреча коалиции желающих
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Следующую встречу "Коалиции желающих" проведут в Украине, — Зеленский

Зеленский анонсировал проведение встречи коалиции решительных в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания "Коалиции желающих" договорились провести следующую встречу в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, сделанном во время совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и Великобритании, о чем пишет "Европейская правда".

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Договоренность о новой встрече в Украине

"Важно, что мы договорились провести следующую встречу "коалиции желающих" в Украине", — отметил президент.

По словам Зеленского, 13 июля к встрече присоединились 40 участников. Среди них также была Молдова.

В ходе заседания лидеры обсудили ряд вопросов, в частности подготовку украинской энергетики к зимнему периоду.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24806) коалиция (3773)
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Топ комментарии
+4
Реки Иордан?
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13.07.2026 22:27 Ответить
+3
Ой, б.я! Как ты уже зае..л! А можно новости с гундежом Верховного без фото оного публиковать, ей богу рыгать тянет.
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13.07.2026 22:26 Ответить
+2
А молдавани яким боком до цього ,молдавським вином ракети заправляти будуть ?
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13.07.2026 22:30 Ответить

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