Следующую встречу "Коалиции желающих" проведут в Украине, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания "Коалиции желающих" договорились провести следующую встречу в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, сделанном во время совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и Великобритании, о чем пишет "Европейская правда".

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Договоренность о новой встрече в Украине

"Важно, что мы договорились провести следующую встречу "коалиции желающих" в Украине", — отметил президент.

По словам Зеленского, 13 июля к встрече присоединились 40 участников. Среди них также была Молдова.

В ходе заседания лидеры обсудили ряд вопросов, в частности подготовку украинской энергетики к зимнему периоду.

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