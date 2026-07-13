Следующую встречу "Коалиции желающих" проведут в Украине, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания "Коалиции желающих" договорились провести следующую встречу в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении, сделанном во время совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и Великобритании, о чем пишет "Европейская правда".
Договоренность о новой встрече в Украине
"Важно, что мы договорились провести следующую встречу "коалиции желающих" в Украине", — отметил президент.
По словам Зеленского, 13 июля к встрече присоединились 40 участников. Среди них также была Молдова.
В ходе заседания лидеры обсудили ряд вопросов, в частности подготовку украинской энергетики к зимнему периоду.
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