Первые учения "Коалиции желающих" пройдут в Польше осенью, - Туск

Первые учения войск "Коалиции желающих" с участием британских и французских военных пройдут осенью в Польше. Они будут готовить силы к обеспечению безопасности региона и Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita, об этом в Париже заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Туска, учения должны подготовить всю Коалицию к обеспечению безопасности в регионе и в Украине.

"Это будут учения, которые подготовят всю коалицию, собравшуюся в Париже, к обеспечению реальных гарантий безопасности для Украины, а также для региона", - подчеркнул польский премьер.

Туск заявил, что после последних угроз со стороны Кремля и российских атак на Украину сохраняется риск дальнейшей эскалации.

"После недавних заявлений, в частности, президента России Путина, заявлений, полных угроз, и недавнего нападения на Киев, очевидно, что эта эскалация, о которой я говорю уже давно, возможна со стороны России", - сказал Туск.

Польша готовится к присутствию войск союзников

По словам польского премьера, Варшава положительно восприняла решение о проведении учений с участием американских, британских и французских военных.

"Пока это лишь учения, но я вчера объявил, что Польша также логистически и финансово подготовится к постоянному присутствию не только американских войск, но и наших союзных сил в Европе", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коалиция желающих призвала к немедленному прекращению огня в Украине

Туск подчеркнул, что Европа должна брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, а Польша играет важную роль в этом процессе.

Учения будут носить многонациональный характер

Премьер пояснил, что запланированные учения будут многонациональными. Основное участие в них примут военные Франции и Великобритании, однако Польша также будет вовлечена.

"Мы не только будем участвовать, но и принимаем эти учения", - сказал Туск.

Он добавил, что польское командование в Быдгоще уже вовлечено в решение вопросов логистики и подготовки базы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц заявил об успехах Украины и отсутствии продвижения РФ