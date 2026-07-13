Мерц заявил об успехах Украины и отсутствии продвижения РФ

В последние месяцы Украина демонстрирует заметные военные успехи, в то время как Россия теряет темп и не добивается значительных территориальных завоеваний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении федерального канцлера Германии Фридриха Мерца после встречи "Коалиции желающих" в Париже, пишет "Укринформ".

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Новый этап войны и сигналы для Москвы

По словам Мерца, война против Украины и Европы перешла в новую фазу. Украинская сторона добивается успехов, и международная поддержка играет в этом важную роль. В то же время Кремль больше не продвигается вперед.

"Все больше российских граждан также должны осознать: Москва не добьется успеха в этой войне. Россия не достигнет своих военных целей", — заявил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что настало время для прекращения огня и начала переговоров. По его словам, Россия должна согласиться на дипломатический путь и остановить боевые действия.

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ПВО и гарантии безопасности как приоритет

Мерц подчеркнул, что ключевой задачей сейчас является укрепление противовоздушной обороны Украины. Германия уже вносит свой вклад и призывает партнеров более активно присоединяться.

Также участники встречи подтвердили готовность гарантировать безопасность Украины после возможного прекращения огня. Речь идет о механизмах мониторинга, гарантиях безопасности и укреплении обороноспособности.

Отдельно стороны договорились расширять производство систем ПВО и дальнобойного вооружения в Европе. По словам Мерца, Украина готова завершить войну, но решение зависит от руководства России.

Ранее сообщалось, что участники "Коалиции желающих" призвали к полному и немедленному прекращению огня в Украине и договорились усилить военную поддержку.

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