"Коалиция желающих" призвала к немедленному прекращению огня в Украине

Участники "Коалиции желающих" призвали к полному и немедленному прекращению огня в Украине и договорились усилить военную поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместной декларации сопредседателей "Коалиции желающих", обнародованной после встречи в Париже, о чем сообщает"Укринформ".

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Прекращение огня и гарантии безопасности

В документе отмечается, что стороны стремятся к справедливому и прочному миру в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

Участники призвали к немедленному прекращению огня и возобновлению прямых переговоров между Украиной и Россией при участии США и Европы.

"Мира без Украины быть не может. Любое мирное соглашение должно обсуждаться при полном и постоянном участии Украины", — подчеркивается в декларации.

Также подчеркивается, что никакие решения по вопросам безопасности Европы не могут приниматься без участия европейских государств.

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ПВО, санкции и давление на Россию

Участники подтвердили намерение увеличить поставки систем противовоздушной обороны, перехватчиков и дальнобойных средств.

Страны "коалиции" заявили, что российские активы останутся замороженными до прекращения войны и возмещения убытков Украине.

Отдельно было решено усилить санкции против России и координацию действий по борьбе с их обходом, в частности в отношении деятельности теневого флота.

"Мы договорились увеличить поставки систем противовоздушной обороны, перехватчиков и средств большой дальности", — отметили участники.

Коалиция также поддержала создание отдельного формата для противодействия баллистическим ракетам и подтвердила готовность оказывать Украине долгосрочную военную помощь.

Ранее Зеленский сообщил, что следующая встреча "Коалиции желающих" пройдет в Украине.

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