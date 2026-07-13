Коаліція охочих закликала до негайного припинення вогню в Україні

Учасники "коаліції охочих" закликали до повного й негайного припинення вогню в Україні та домовилися посилити військову підтримку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній декларації співголів Коаліції охочих, оприлюдненій після зустрічі в Парижі, про що інформує "Укрінформ".

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Припинення вогню і гарантії безпеки

У документі зазначено, що сторони прагнуть до справедливого і тривалого миру відповідно до норм міжнародного права та Статуту ООН.

Учасники закликали до негайного припинення вогню та відновлення прямих переговорів між Україною і Росією за участі США та Європи.

"Миру без України не може бути. Будь-яка мирна угода має обговорюватися за повної та постійної участі України", – наголошується в декларації.

Також підкреслюється, що жодні рішення щодо безпеки Європи не можуть ухвалюватися без участі європейських держав.

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ППО, санкції та тиск на Росію

Учасники підтвердили намір збільшити постачання систем протиповітряної оборони, перехоплювачів і далекобійних засобів.

Країни "коаліції" заявили, що російські активи залишатимуться замороженими до припинення війни та відшкодування збитків Україні.

Окремо домовлено посилити санкції проти Росії та координацію дій для боротьби з їх обходом, зокрема щодо діяльності тіньового флоту.

"Ми домовилися збільшити постачання систем протиповітряної оборони, перехоплювачів і засобів великої дальності", – зазначили учасники.

Коаліція також підтримала створення окремого формату для протидії балістичним ракетам і підтвердила готовність надавати Україні довгострокову військову допомогу.

Раніше Зеленський повідомив, що наступну зустріч "коаліції охочих" проведуть в Україні.

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