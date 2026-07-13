Мерц заявив про успіхи України та відсутність просування РФ

Україна впродовж останніх місяців демонструє помітні військові результати, тоді як Росія втрачає темп і не має значних територіальних здобутків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца після зустрічі Коаліції охочих у Парижі, пише "Укрінформ".

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Новий етап війни і сигнали для Москви

За словами Мерца, війна проти України та Європи перейшла у нову фазу. Українська сторона досягає успіхів, і міжнародна підтримка відіграє у цьому важливу роль. Водночас Кремль більше не просувається вперед.

"Дедалі більше російських громадян також мають усвідомити: Москва не досягне успіху в цій війні. Росія не досягне своїх воєнних цілей", - заявив Мерц.

Канцлер наголосив, що настав час для припинення вогню і початку переговорів. За його словами, Росія має погодитися на дипломатичний шлях і зупинити бойові дії.

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ППО і гарантії безпеки як пріоритет

Мерц підкреслив, що ключовим завданням зараз є посилення протиповітряної оборони України. Німеччина вже робить внесок і закликає партнерів активніше долучатися.

Також учасники зустрічі підтвердили готовність гарантувати безпеку України після можливого припинення вогню. Йдеться про механізми моніторингу, гарантії безпеки та зміцнення обороноздатності.

Окремо сторони домовилися розширювати виробництво систем ППО та далекобійного озброєння в Європі. За словами Мерца, Україна готова завершити війну, але рішення залежить від керівництва Росії.

Раніше повідомлялося, що учасники "коаліції охочих" закликали до повного й негайного припинення вогню в Україні та домовилися посилити військову підтримку.

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