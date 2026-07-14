Перші навчання Коаліції охочих пройдуть у Польщі восени, - Туск

Перші навчання військ Коаліції охочих за участю британських і французьких військових відбудуться восени в Польщі. Вони готуватимуть сили до забезпечення безпеки регіону та України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita, про це у Парижі заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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За словами Туска, навчання мають підготувати всю Коаліцію до забезпечення безпеки в регіоні та в Україні.

"Це будуть навчання, які підготують усю коаліцію, зібрану в Парижі, до забезпечення реальних гарантій безпеки для України, а також для регіону", - наголосив польський прем'єр.

Туск заявив, що після останніх погроз з боку Кремля та російських атак по Україні зберігається ризик подальшої ескалації.

"Після нещодавніх заяв, зокрема, президента Росії Путіна, заяв, сповнених погроз, та нещодавнього нападу на Київ, очевидно, що ця ескалація, про яку я говорю вже давно, можлива з боку Росії", - сказав Туск.

Польща готується до присутності військ союзників

За словами польського прем'єра, Варшава позитивно сприйняла рішення про проведення навчань за участю американських, британських і французьких військових.

"Поки що це лише навчання, але я вчора оголосив, що Польща також логістично та фінансово підготується до постійної присутності не лише американських військ, а й наших союзних сил у Європі", — зазначив він.

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Туск наголосив, що Європа має брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку, а Польща відіграє важливу роль у цьому процесі.

Навчання матимуть багатонаціональний характер

Прем'єр пояснив, що заплановані навчання будуть багатонаціональними. Основну участь у них братимуть військові Франції та Великої Британії, однак Польща також буде залучена.

"Ми не лише братимемо участь, але й приймаємо ці навчання", - сказав Туск.

Він додав, що польське командування в Бидгощі вже залучене до питань логістики та підготовки бази.

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