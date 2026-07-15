Зеленский наградил Свириденко и Шмыгаля орденами князя Ярослава Мудрого

Бывшая премьер-министр Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по вопросам энергетики Денис Шмыгаль награждены орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Награда присуждена за "значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессионального долга".

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Что этому предшествовало?

14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.

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