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Новости Награждение украинских деятелей
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Зеленский наградил Свириденко и Шмыгаля орденами князя Ярослава Мудрого

Зеленский наградил Свириденко и Шмыгаля орденом

Бывшая премьер-министр Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по вопросам энергетики Денис Шмыгаль награждены орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Награда присуждена за "значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессионального долга".

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Что этому предшествовало?

14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.

Читайте: Зима как стресс-тест для правительства: что было сделано в энергетике за время работы команды Юлии Свириденко

Автор: 

Зеленский Владимир (24823) орден (234) Свириденко Юлия (521) Шмыгаль Денис (2974)
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Топ комментарии
+34
Дно...
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15.07.2026 11:13 Ответить
+22
Немає способу дискредитувати державні нагороди більше, ніж роздавати їх наліво і направо: лисим, шмигалям і іншим "супер-важливим" діячам цирку і театру кабаре
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15.07.2026 11:13 Ответить
+19
Ішак знівелював цінність таких нагород до звичайних значків 🤦 за що оцим хапугам ордена?! Схоже як у одному фільмі нагороджували мальчиша-кибальчиша
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15.07.2026 11:13 Ответить

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