Зеленский наградил Свириденко и Шмыгаля орденами князя Ярослава Мудрого
Бывшая премьер-министр Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по вопросам энергетики Денис Шмыгаль награждены орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Награда присуждена за "значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессионального долга".
Что этому предшествовало?
14 июля парламент отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с ней были уволены все министры.
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+34 Прощай немытая раССея
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+22 Andrey Matuzkov
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+19 Vasya #607130
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