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Новости Визит фон дер Ляйен в Украину
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Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом Европы

Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом Европы: что известно?

Владимир Зеленский наградил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента.

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Подробности

"За выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине в укреплении устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами постановляю:

Наградить орденом Европы Урсулу фон дер Ляйен - Председателя Европейской комиссии", - говорится в тексте указа.

Читайте: Европейский фонд для восстановления Украины готов к работе, - фон дер Ляйен

Что этому предшествовало?

28 июня президент Зеленский сообщил о введении новой государственной награды - Ордена Европы.

13 июля во время визита во Францию Зеленский наградил Эммануэля Макрона Орденом Свободы за поддержку Украины.

15 июля глава государства наградил экс-премьер-министра Юлию Свириденко и вице-премьер-министра по энергетике Дениса Шмыгаля орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Известно, что Урсула фон дер Ляйен вместе с другими европейскими лидерами прибыла в Киев.

Смотрите также: Зеленский и фон дер Ляйен обсудили евроинтеграцию, возможные сроки подписания Drone Deal и энергетику. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24823) орден (234) Урсула фон дер Ляйен (759)
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Топ комментарии
+10
кукуха зовсім поїхала
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15.07.2026 11:42 Ответить
+8
а хіба він і її звільнив з поста? ))
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15.07.2026 11:40 Ответить
+8
Зеля самий совковий президент України, такий собі молодий Брєжнєв, бірюльками займається і самопіаром.
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15.07.2026 11:47 Ответить

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