Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом Европы

Владимир Зеленский наградил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента.

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"За выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине в укреплении устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами постановляю:

Наградить орденом Европы Урсулу фон дер Ляйен - Председателя Европейской комиссии", - говорится в тексте указа.

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Что этому предшествовало?

28 июня президент Зеленский сообщил о введении новой государственной награды - Ордена Европы.

13 июля во время визита во Францию Зеленский наградил Эммануэля Макрона Орденом Свободы за поддержку Украины.

15 июля глава государства наградил экс-премьер-министра Юлию Свириденко и вице-премьер-министра по энергетике Дениса Шмыгаля орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Известно, что Урсула фон дер Ляйен вместе с другими европейскими лидерами прибыла в Киев.

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