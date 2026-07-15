Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом Европы
Владимир Зеленский наградил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента.
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"За выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине в укреплении устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами постановляю:
Наградить орденом Европы Урсулу фон дер Ляйен - Председателя Европейской комиссии", - говорится в тексте указа.
Что этому предшествовало?
28 июня президент Зеленский сообщил о введении новой государственной награды - Ордена Европы.
13 июля во время визита во Францию Зеленский наградил Эммануэля Макрона Орденом Свободы за поддержку Украины.
15 июля глава государства наградил экс-премьер-министра Юлию Свириденко и вице-премьер-министра по энергетике Дениса Шмыгаля орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Известно, что Урсула фон дер Ляйен вместе с другими европейскими лидерами прибыла в Киев.
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