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Новини Індустрія дронів
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Україна та ЄС сьогодні підпишуть Drone Deal, - фон дер Ляєн

Індустрія дронів

Україна та ЄС підпишуть дронову угоду: що відомо?

Україна та Євросоюз узгодили угоду щодо виробництва безпілотників.

Про це повідомила президентка Єврокомісії під час заходів до Дня Української Державності у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Вона відзначила, що Україна багато в чому пройшла шлях від покупця до постачальника мережі безпеки для Європи.

"Це зобов’язує до нових способів співпраці. Саме тому я рада започаткувати разом з вами, Володимире (звернулася вона до Зеленського. - Ред.), нове оборонно-промислове партнерство між ЄС та Україною. Сьогодні ми підписуємо нашу власну Drone Deal", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії заявила, що ця угода об’єднає українську винахідливість та промислові потужності Європи.

"Настав час інвестувати в Україну. Оскільки це інвестиція в європейську безпеку і спільне майбутнє", - наголосила вона.

Читайте: Зеленський нагородив фон дер Ляєн орденом Європи

Автор: 

Євросоюз (15404) фон дер Ляєн Урсула (1013) дрони (8705)
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Топ коментарі
+2
Новина чудова. Дивує лише те, як фон дер Ляєн спромоглася випередити Віслюка у новинах.
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15.07.2026 14:35 Відповісти
+2
Дякуємо за допомогу Україні і Українцям, Вам фон дер Ляєн та Західним Партнерам!!!
Ось тільки, оті КабМіндічі з оманськими та служками з ВРУ, глибоко знервовані, як вони з цього ХАРЧЄВАТЬСЯ будуть з онуками????
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15.07.2026 14:42 Відповісти
+1
А піс діл коли буде? Одразу після дрон діла?
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15.07.2026 14:33 Відповісти

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