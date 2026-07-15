Україна та ЄС сьогодні підпишуть Drone Deal, - фон дер Ляєн

Індустрія дронів

Україна та Євросоюз узгодили угоду щодо виробництва безпілотників.

Про це повідомила президентка Єврокомісії під час заходів до Дня Української Державності у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Вона відзначила, що Україна багато в чому пройшла шлях від покупця до постачальника мережі безпеки для Європи.

"Це зобов’язує до нових способів співпраці. Саме тому я рада започаткувати разом з вами, Володимире (звернулася вона до Зеленського. - Ред.), нове оборонно-промислове партнерство між ЄС та Україною. Сьогодні ми підписуємо нашу власну Drone Deal", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії заявила, що ця угода об’єднає українську винахідливість та промислові потужності Європи.

"Настав час інвестувати в Україну. Оскільки це інвестиція в європейську безпеку і спільне майбутнє", - наголосила вона.

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