Україна та ЄС сьогодні підпишуть Drone Deal, - фон дер Ляєн
Індустрія дронів
Україна та Євросоюз узгодили угоду щодо виробництва безпілотників.
Про це повідомила президентка Єврокомісії під час заходів до Дня Української Державності у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Вона відзначила, що Україна багато в чому пройшла шлях від покупця до постачальника мережі безпеки для Європи.
"Це зобов’язує до нових способів співпраці. Саме тому я рада започаткувати разом з вами, Володимире (звернулася вона до Зеленського. - Ред.), нове оборонно-промислове партнерство між ЄС та Україною. Сьогодні ми підписуємо нашу власну Drone Deal", - сказала фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії заявила, що ця угода об’єднає українську винахідливість та промислові потужності Європи.
"Настав час інвестувати в Україну. Оскільки це інвестиція в європейську безпеку і спільне майбутнє", - наголосила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось тільки, оті КабМіндічі з оманськими та служками з ВРУ, глибоко знервовані, як вони з цього ХАРЧЄВАТЬСЯ будуть з онуками????