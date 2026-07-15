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Новости Индустрия дронов
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Украина и ЕС сегодня подпишут Drone Deal, - фон дер Ляйен

Индустрия дронов

Украина и ЕС подпишут соглашение о дронах: что известно?

Украина и Евросоюз согласовали соглашение о производстве беспилотников.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии во время мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Она отметила, что Украина во многом прошла путь от покупателя до поставщика системы безопасности для Европы.

"Это обязывает нас к новым формам сотрудничества. Именно поэтому я рада начать вместе с вами, Владимир (обратилась она к Зеленскому. - Ред.), новое оборонно-промышленное партнерство между ЕС и Украиной. Сегодня мы подписываем наш собственный Drone Deal", - сказала фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии заявила, что это соглашение объединит украинскую изобретательность и промышленные мощности Европы.

"Пришло время инвестировать в Украину. Ведь это инвестиция в европейскую безопасность и общее будущее", - подчеркнула она.

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Автор: 

Евросоюз (18336) Урсула фон дер Ляйен (759) дроны (7609)
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Топ комментарии
+2
А піс діл коли буде? Одразу після дрон діла?
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15.07.2026 14:33 Ответить
+2
Новина чудова. Дивує лише те, як фон дер Ляєн спромоглася випередити Віслюка у новинах.
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15.07.2026 14:35 Ответить
+2
Дякуємо за допомогу Україні і Українцям, Вам фон дер Ляєн та Західним Партнерам!!!
Ось тільки, оті КабМіндічі з оманськими та служками з ВРУ, глибоко знервовані, як вони з цього ХАРЧЄВАТЬСЯ будуть з онуками????
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15.07.2026 14:42 Ответить

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