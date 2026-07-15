Украина и ЕС сегодня подпишут Drone Deal, - фон дер Ляйен
Индустрия дронов
Украина и Евросоюз согласовали соглашение о производстве беспилотников.
Об этом сообщила председатель Еврокомиссии во время мероприятий, приуроченных к Дню украинской государственности в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Она отметила, что Украина во многом прошла путь от покупателя до поставщика системы безопасности для Европы.
"Это обязывает нас к новым формам сотрудничества. Именно поэтому я рада начать вместе с вами, Владимир (обратилась она к Зеленскому. - Ред.), новое оборонно-промышленное партнерство между ЕС и Украиной. Сегодня мы подписываем наш собственный Drone Deal", - сказала фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии заявила, что это соглашение объединит украинскую изобретательность и промышленные мощности Европы.
"Пришло время инвестировать в Украину. Ведь это инвестиция в европейскую безопасность и общее будущее", - подчеркнула она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось тільки, оті КабМіндічі з оманськими та служками з ВРУ, глибоко знервовані, як вони з цього ХАРЧЄВАТЬСЯ будуть з онуками????