Зеленский и фон дер Ляйен подписали документ, который станет основой Drone Deal
Индустрия дронов
В среду, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали письмо о намерениях относительно стратегического и промышленного партнерства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Основа для Drone Deal
Зеленский отметил, что Украина приложила значительные усилия для интеграции своих оборонных возможностей и производств с европейскими.
Он подчеркнул, что сегодня украинская армия и ОПК являются неотъемлемой составляющей защиты всей Европы.
"Сегодня появился и первый документ, который станет основой Drone Deal — крупного оборонного соглашения между Украиной и Европейским Союзом. Это исторический шаг в наших отношениях", — сказал Зеленский, комментируя принятый документ.
Глава государства добавил, что Украина ожидает финансовой поддержки от ЕС для антибаллистической программы, запущенной 13 июля во Франции.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Украина и Евросоюз согласовали соглашение о производстве беспилотников.
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