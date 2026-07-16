Греція заблокувала новий пакет санкцій проти РФ через компанію Dynagas, яка перевозить російський СПГ, - Financial Times

Греція виступила проти ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії через побоювання за долю судноплавної компанії Dynagas, яка перевозить російський зріджений природний газ (СПГ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.

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Під час зустрічі послів ЄС Афіни заявили, що заборона на транспортування російського СПГ до третіх країн може фактично знищити бізнес компанії. Через це затвердження санкцій відклали щонайменше на тиждень, оскільки для їх ухвалення потрібна одностайна підтримка всіх країн-членів ЄС.

Що передбачає 21-й пакет санкцій

Новий пакет містить:

санкції проти додаткових російських банків;

обмеження щодо криптовалютних мереж;

санкції проти підприємств російського військово-промислового комплексу;

новий механізм обмеження ціни на російську нафту;

заборону на транспортування російського СПГ до третіх країн.

Через відсутність консенсусу ЄС тимчасово продовжив чинне цінове обмеження на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель, щоб продовжити переговори.

Чому Греція виступила проти

За даними FT, Dynagas, яка належить грецькому судновласнику Георгію Прокопіу, експлуатує 27 газовозів, зокрема криголамні танкери класу Arc7, що обслуговують російський проєкт "Ямал СПГ".

З початку 2025 року компанія перевезла понад 10 млн тонн російського СПГ, здійснивши 144 рейси.

У Греції наголошують, що судна класу Arc7 практично неможливо переорієнтувати на інші маршрути, а їхній продаж у разі санкцій може призвести до значних фінансових втрат.

Позиція інших країн ЄС

Інші держави-члени ЄС вважають, що економічні втрати від санкцій є неминучими, але необхідними для посилення тиску на Москву.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас раніше заявила, що шкодує через відсутність домовленості щодо 21-го пакета санкцій та зазначила, що Брюссель розглядає альтернативні варіанти дій у разі, якщо консенсусу досягти не вдасться.

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