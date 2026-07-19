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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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9 человек госпитализированы после атаки РФ на Киев, трое раненых в тяжелом состоянии, - Кличко

Киев после обстрела

После ночного баллистического удара РФ по Киеву в больницах находятся 9 человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В стационарах городских больниц находятся 9 из 15 пострадавших в результате атаки врага на столицу. Трое раненых — в тяжелом состоянии", — сообщает Кличко.

Он также напоминает, что один человек погиб в результате атаки РФ.

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