9 человек госпитализированы после атаки РФ на Киев, трое раненых в тяжелом состоянии, - Кличко

После ночного баллистического удара РФ по Киеву в больницах находятся 9 человек.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В стационарах городских больниц находятся 9 из 15 пострадавших в результате атаки врага на столицу. Трое раненых — в тяжелом состоянии", — сообщает Кличко.

Он также напоминает, что один человек погиб в результате атаки РФ.

Читайте также: Продолжается ликвидация последствий баллистической атаки РФ на Киев: раненых уже 15. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.

Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.

Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.

Смотрите также: Охваченная огнем улица на Лукьяновке после удара РФ. Станцию метро закрыли из-за повреждений наземного вестибюля. ВИДЕО+ФОТО