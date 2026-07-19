9 человек госпитализированы после атаки РФ на Киев, трое раненых в тяжелом состоянии, - Кличко
После ночного баллистического удара РФ по Киеву в больницах находятся 9 человек.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В стационарах городских больниц находятся 9 из 15 пострадавших в результате атаки врага на столицу. Трое раненых — в тяжелом состоянии", — сообщает Кличко.
Он также напоминает, что один человек погиб в результате атаки РФ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажное здание, в городе бушуют пожары.
- Утром стало известно о погибшем человеке и 8 раненых.
- Позже в ГСЧС сообщили, что раненых уже 15.
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