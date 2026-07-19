Балистическая атака РФ по Киеву: есть попадания в многоэтажку, в городе бушуют пожары

В ночь на 19 июля российские войска обстреляли Киев баллистическими ракетами. В Соломенском районе ракета попала в многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Шевченковский район

"В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Экстренные службы направляются на место", — сообщил Кличко в 01:52.

Ранее сообщалось о вызове медиков в Шевченковский район.

Святошинский район

В Святошинском районе горит частный жилой дом, — сообщил Кличко в 01:55.

Соломенский район

В Соломенском районе, по предварительной информации, произошло попадание в многоквартирный жилой дом, — сообщил мэр в 02:01.

Экстренные службы направляются на место.