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Балистическая атака РФ по Киеву: есть попадания в многоэтажку, в городе бушуют пожары
В ночь на 19 июля российские войска обстреляли Киев баллистическими ракетами. В Соломенском районе ракета попала в многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Шевченковский район
"В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Экстренные службы направляются на место", — сообщил Кличко в 01:52.
Ранее сообщалось о вызове медиков в Шевченковский район.
Святошинский район
В Святошинском районе горит частный жилой дом, — сообщил Кличко в 01:55.
Соломенский район
В Соломенском районе, по предварительной информации, произошло попадание в многоквартирный жилой дом, — сообщил мэр в 02:01.
Экстренные службы направляются на место.
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Потрібно було фінансувати ті, вже створені попередниками ракети і проектувати нові. Створювати свої системи ППО, навіть літак. Але ми втратили і час і можливості.
Порівняйте армію, яка була в 2014 році і якою вона стала у 2019 році. І тією армією ми звільнили 2/3 окупованих територій до 2019 року і примусили ворога сісти за стіл переговорів і підписати '' мінські'', отримати асоціацію і безвіз, провести реформ...просто потрібно, щоб державою управляв політик, дипломат патріот, а не популіст і обіцялкін.