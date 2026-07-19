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Новости Ракетная атака на Киев
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Балистическая атака РФ по Киеву: есть попадания в многоэтажку, в городе бушуют пожары

Удар РФ по Киеву: Кличко заявил о попадании в многоэтажку

В ночь на 19 июля российские войска обстреляли Киев баллистическими ракетами. В Соломенском районе ракета попала в многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Шевченковский район

"В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Экстренные службы направляются на место", — сообщил Кличко в 01:52.

Ранее сообщалось о вызове медиков в Шевченковский район.

Святошинский район

В Святошинском районе горит частный жилой дом, — сообщил Кличко в 01:55.

Соломенский район

В Соломенском районе, по предварительной информации, произошло попадание в многоквартирный жилой дом, — сообщил мэр в 02:01. 

Экстренные службы направляются на место.

Автор: 

Киев (26690) атака (1768) баллистические ракеты (623)
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Топ комментарии
+18
Після 2019 року наша нова, на сьогодні вже стара влада, не профінансувала наші ракетні програми, які були успішно створені з 2014 і до 2019 року: ''Нептун'', ''Вільху'', ''Грім 2- Сапсан'', ''Стугну'' та інші. Не профінансовано випуск створених нових, натівського зразка СПУ ''Богдана'', виготовлення танків, БТР, бронемашин. Не доведена до кінця нова система ППО ''Кільчень'', припинилися виготовляти транспортні літаки на заводі ''Антонов'' та інше. Звичайно і свого нічого не створили. Все пішло на ''Велике будівництво'' на закупку асфальтоукладчиків, катків, екскаваторів, бітумовозки та іншого. Сьогодні час показав, що то була велика помилка, яка сьогодні коштує смерті великої кількості українців і захопленням наших територій.
Потрібно було фінансувати ті, вже створені попередниками ракети і проектувати нові. Створювати свої системи ППО, навіть літак. Але ми втратили і час і можливості.
Порівняйте армію, яка була в 2014 році і якою вона стала у 2019 році. І тією армією ми звільнили 2/3 окупованих територій до 2019 року і примусили ворога сісти за стіл переговорів і підписати '' мінські'', отримати асоціацію і безвіз, провести реформ...просто потрібно, щоб державою управляв політик, дипломат патріот, а не популіст і обіцялкін.
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19.07.2026 03:33 Ответить
+16
Пане читайте реальні факти, про які я Вам написав. А пофантазувати Ви можете, що ми могли б мати ще, якби не голосували по проколу. Впевнений, що продовжували укріплювати оборону, створювати ракетний щит, мінувати виходи ворога з Криму, посилювати свої позиції в Донецькій та Луганській областях, заливати бетоном вигідні позиції, особливо біля Маріуполя. Це б точно нам дозволити вирішувати питання окупованої території дипломатичним шляхом і ніякого б повномасшабного нападу 24.02.2022 року не було. А під час президенства Байдена, ми могли мати членство в НАТО і навіть в ЄС. Але це могли б, якби вибрали у 2019 році ''Армію, мову, віру, ЄС і НАТО'', а ''нє какую разніцу''. А так, наш потяг пішов без нас у 2019 році. Чомусь думаю, що в той потяг сяде Молдова та інші країни, які турбуються про свій народ і свою безпеку.
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19.07.2026 04:04 Ответить
+15
Нагадайте які ми маємо балістичні ракети, щоб ними шарахнути по москві? Я за сім років чув тільки про міндичів, які з наших підприємств вкрали мільярди і чув про ''Династію'', яку не припиняли будувати навіть тоді, коли ворог підійшов під Київ. Потрібно було всього сотні мільйонів на розробку балістики, але для цього грошей не знайшлося. Саме страшно те, що ракета вже була, її потрібно було просто профінансувати. Не важко нагадати, що в асфальт ми закатали до 500 мільярдів. То це хто так недолуго розпорядився нашим бюджетом і часом, Трамп?
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19.07.2026 02:57 Ответить

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