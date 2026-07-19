Балістична атака РФ по Києву: є влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі

У ніч на 19 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Соломʼянському районі є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Шевченківський район

"У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко о 01:52.

Перед цим повідомлялося про виклик медиків у Шевченківський район.

Святошинський район

У Святошинському районі палає приватний житловий будинок, - повідомив Кличко о 01:55.

Соломʼянський район

У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання в багатоквартирний житловий будинок, - повідомив міський голова о 02:01.

Екстрені служби прямують на місце.

Також у Соломʼянському районі зафіксовано загоряння в приміщенні супермаркету, а в Шевченківському — пожежа в нежитловому приміщенні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

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