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Новини Ракетна атака на Київ
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Балістична атака РФ по Києву: є влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі

Удар РФ по Києву: Кличко заявив про влучання в багатоповерхівку

У ніч на 19 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Соломʼянському районі є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Шевченківський район

"У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко о 01:52.

Перед цим повідомлялося про виклик медиків у Шевченківський район.

Святошинський район

У Святошинському районі палає приватний житловий будинок, - повідомив Кличко о 01:55.

Соломʼянський район

У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання в багатоквартирний житловий будинок, - повідомив міський голова о 02:01. 

Екстрені служби прямують на місце.

Також у Соломʼянському районі зафіксовано загоряння в приміщенні супермаркету, а в Шевченківському — пожежа в нежитловому приміщенні.

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Читайте також: РФ атакувала Київ балістикою: пролунали вибухи, спалахнули пожежі

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Київ (21132) атака (1837) балістичні ракети (654)
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Топ коментарі
+4
Потрібно їб@шити балістикою по моцкві. Країна яка виробляла космічні ракети не може зробити з шматка труби ракету яка ***** по моцкві неважливо куди попаде.
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19.07.2026 02:29 Відповісти
+3
Летит из Курска, Брянска и ростова

нужно в каждую из этих помоек, выпустить по дневному запасу Дронов и сказать местным, пока с ваших ****** городов будут пуски, будете получать *****.

с Крыма уже не летит …
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19.07.2026 02:46 Відповісти
+3
Мадяр, давай роз'їби рашистам ще Озон і аеропорти. Щоб рашисти в лаптях і на собаках їздили до китайців просити рису за мінет
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19.07.2026 02:48 Відповісти

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