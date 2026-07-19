Балістична атака РФ по Києву: є влучання в багатоповерхівку, в місті вирують пожежі
У ніч на 19 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Соломʼянському районі є влучання в багатоквартирний житловий будинок.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Шевченківський район
"У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко о 01:52.
Перед цим повідомлялося про виклик медиків у Шевченківський район.
Святошинський район
У Святошинському районі палає приватний житловий будинок, - повідомив Кличко о 01:55.
Соломʼянський район
У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання в багатоквартирний житловий будинок, - повідомив міський голова о 02:01.
Екстрені служби прямують на місце.
Також у Соломʼянському районі зафіксовано загоряння в приміщенні супермаркету, а в Шевченківському — пожежа в нежитловому приміщенні.
- Раніше повідомлялося, що у ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
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нужно в каждую из этих помоек, выпустить по дневному запасу Дронов и сказать местным, пока с ваших ****** городов будут пуски, будете получать *****.
с Крыма уже не летит …