РФ атакувала Київ балістикою: пролунали вибухи, спалахнули пожежі

У ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух швидкісних цілей

Балістика через Сумщину, - повідомлялося о 01:21.

Далі на Чернігівщину, - повідомлялося о 01:22.

Ще балістика з Брянська, - повідомлялося о 01:23.

Балістика на Київ, - повідомлялося о 01:24.

Декілька балістичних ракет на Київ, - повідомлялося о 01:24.

Ще балістика через Чернігівщину на Київ, - повідомлялося о 01:25.

Ще балістичні ракети на Київ, - повідомлялося о 01:27.

Нова ціль з Брянська, - повідомлялося о 01:30.

Балістика через Чернігів, - повідомлялося о 01:30.

Балістична ракета на Київ, - повідомлялося о 01:31.

Нові цілі з Курська, - повідомлялося о 01:32.

Дві групи ракет через Сумщину, - повідомлялося о 01:33.

Ще балістика курсом на Київ, - повідомлялося о 01:34.

Нова ціль через Чернігівщину, - повідомлялося о 01:36.

Ще балістична ракета на Київ, - повідомлялося о 01:37.

Нові балістичні ракети на Київ з Брянська, - повідомлялося о 01:38.

Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської та Курської областей триває, - повідомили ПС о 01:43.

Нова балістична ракета на Київ з Брянська, - повідомили ПС о 01:43.

Ще балістика на Київ, - повідомлялося о 01:44.

Перші наслідки атаки

О 01:40 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі, за попередньою інформацією, підіймається дим біля одного з торговельних центрів. За іншою адресою палають автівки. Також влучання в нежитлове приміщення.

Також є виклик медиків у Шевченківський район.

Балістична атака триває

Нові балістичні ракети з півночі, - повідомили ПС о 01:46.

Ще балістика на Київ зі сходу, - повідомлялося о 01:49.

Балістика через Полтавщину, - повідомлялося о 01:51.

Балістика із Полтавщини на Київ, - повідомлялося о 01:51.

Нова балістична ракета на Київ з півночі, - повідомлялося о 01:52.

Нова балістична ракета через Полтавщину, - повідомлялося о 01:52.

Ще балістика на Київ, - повідомлялося о 01:52.

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