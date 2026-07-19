РФ атакувала Київ балістикою: пролунали вибухи, спалахнули пожежі
У ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух швидкісних цілей
- Балістика через Сумщину, - повідомлялося о 01:21.
- Далі на Чернігівщину, - повідомлялося о 01:22.
- Ще балістика з Брянська, - повідомлялося о 01:23.
- Балістика на Київ, - повідомлялося о 01:24.
- Декілька балістичних ракет на Київ, - повідомлялося о 01:24.
- Ще балістика через Чернігівщину на Київ, - повідомлялося о 01:25.
- Ще балістичні ракети на Київ, - повідомлялося о 01:27.
- Нова ціль з Брянська, - повідомлялося о 01:30.
- Балістика через Чернігів, - повідомлялося о 01:30.
- Балістична ракета на Київ, - повідомлялося о 01:31.
- Нові цілі з Курська, - повідомлялося о 01:32.
- Дві групи ракет через Сумщину, - повідомлялося о 01:33.
- Ще балістика курсом на Київ, - повідомлялося о 01:34.
- Нова ціль через Чернігівщину, - повідомлялося о 01:36.
- Ще балістична ракета на Київ, - повідомлялося о 01:37.
- Нові балістичні ракети на Київ з Брянська, - повідомлялося о 01:38.
- Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської та Курської областей триває, - повідомили ПС о 01:43.
- Нова балістична ракета на Київ з Брянська, - повідомили ПС о 01:43.
- Ще балістика на Київ, - повідомлялося о 01:44.
Перші наслідки атаки
О 01:40 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі, за попередньою інформацією, підіймається дим біля одного з торговельних центрів. За іншою адресою палають автівки. Також влучання в нежитлове приміщення.
Також є виклик медиків у Шевченківський район.
Балістична атака триває
Нові балістичні ракети з півночі, - повідомили ПС о 01:46.
Ще балістика на Київ зі сходу, - повідомлялося о 01:49.
Балістика через Полтавщину, - повідомлялося о 01:51.
Балістика із Полтавщини на Київ, - повідомлялося о 01:51.
Нова балістична ракета на Київ з півночі, - повідомлялося о 01:52.
Нова балістична ракета через Полтавщину, - повідомлялося о 01:52.
Ще балістика на Київ, - повідомлялося о 01:52.
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Нагадаю, що ще в 2019 році при Порошенко ми мали майже готову систему ППО ''Кільчень'' і балістичну ракету ''Грім 2- Сапсан''. Були і інші. То куди вони поділися? Знову у своєму відосику Зе повідомить, що винні США і європейці, бо не дали нам свої системи ППО і ракети до них?