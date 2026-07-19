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Новини Ракетна атака на Київ Атака ракет і БпЛА на Київ
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РФ атакувала Київ балістикою: пролунали вибухи, спалахнули пожежі

вибухи, дим

У ніч на 19 липня у столиці лунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух швидкісних цілей

  • Балістика через Сумщину, - повідомлялося о 01:21.
  • Далі на Чернігівщину, - повідомлялося о 01:22.
  • Ще балістика з Брянська, - повідомлялося о 01:23.
  • Балістика на Київ, - повідомлялося о 01:24.
  • Декілька балістичних ракет на Київ, - повідомлялося о 01:24.
  • Ще балістика через Чернігівщину на Київ, - повідомлялося о 01:25.
  • Ще балістичні ракети на Київ, - повідомлялося о 01:27.
  • Нова ціль з Брянська, - повідомлялося о 01:30.
  • Балістика через Чернігів, - повідомлялося о 01:30.
  • Балістична ракета на Київ, - повідомлялося о 01:31.
  • Нові цілі з Курська, - повідомлялося о 01:32.
  • Дві групи ракет через Сумщину, - повідомлялося о 01:33.
  • Ще балістика курсом на Київ, - повідомлялося о 01:34.
  • Нова ціль через Чернігівщину, - повідомлялося о 01:36.
  • Ще балістична ракета на Київ, - повідомлялося о 01:37.
  • Нові балістичні ракети на Київ з Брянська, - повідомлялося о 01:38.
  • Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської та Курської областей триває, - повідомили ПС о 01:43.
  • Нова балістична ракета на Київ з Брянська, - повідомили ПС о 01:43.
  • Ще балістика на Київ, - повідомлялося о 01:44.

Перші наслідки атаки

О 01:40 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі, за попередньою інформацією, підіймається дим біля одного з торговельних центрів. За іншою адресою палають автівки. Також влучання в нежитлове приміщення.

Також є виклик медиків у Шевченківський район.

Балістична атака триває

Нові балістичні ракети з півночі, - повідомили ПС о 01:46.

Ще балістика на Київ зі сходу, - повідомлялося о 01:49.

Балістика через Полтавщину, - повідомлялося о 01:51.

Балістика із Полтавщини на Київ, - повідомлялося о 01:51.

Нова балістична ракета на Київ з півночі, - повідомлялося о 01:52. 

Нова балістична ракета через Полтавщину, - повідомлялося о 01:52.

Ще балістика на Київ, - повідомлялося о 01:52. 

Доповнюється... 

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Київ (21132) атака (1837) балістичні ракети (654)
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Топ коментарі
+6
Язик Зеленського ще не настільки потужний
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19.07.2026 01:43 Відповісти
+5
брянські болота та курвськ треба стерти з карти. Час настав.
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19.07.2026 01:39 Відповісти
+5
Ви не Трампушку дякуйте, а своєму Зе. На США балістика не летить, а якщо буде летіти, то її зіб'ють. Запитайте Зе чому на восьмому році його одноосібного правління немає наших систем ППО і немає нашої балістики.
Нагадаю, що ще в 2019 році при Порошенко ми мали майже готову систему ППО ''Кільчень'' і балістичну ракету ''Грім 2- Сапсан''. Були і інші. То куди вони поділися? Знову у своєму відосику Зе повідомить, що винні США і європейці, бо не дали нам свої системи ППО і ракети до них?
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19.07.2026 02:24 Відповісти

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