РФ атаковала Киев баллистикой: раздались взрывы, вспыхнули пожары
В ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение скоростных целей
- Балистика через Сумскую область, — сообщалось в 01:21.
- Далее в Черниговскую область, — сообщалось в 01:22.
- Еще баллистика из Брянска, — сообщалось в 01:23.
- Балистические ракеты в направлении Киева, — сообщалось в 01:24.
- Несколько баллистических ракет на Киев, — сообщалось в 01:24.
- Еще баллистические ракеты через Черниговскую область на Киев, — сообщалось в 01:25.
- Еще баллистические ракеты на Киев, — сообщалось в 01:27.
- Новая цель из Брянска, — сообщалось в 01:30.
- Баллистическая ракета на Киев, – сообщалось в 01:31.
- Новые цели из Курска, - сообщалось в 01:32.
- Две группы ракет через Сумщину, - сообщалось в 01:33.
- Еще баллистика курсом на Киев, – сообщалось в 01:34.
- Новая цель через Черниговщину, - сообщалось в 01:36.
- Еще баллистическая ракета на Киев, – сообщалось в 01:37.
- Новые баллистические ракеты на Киев из Брянска, - сообщалось в 01:38.
- Угроза применения баллистического вооружения из Брянской и Курской областей продолжается, сообщили ВС в 01:43.
- Новая баллистическая ракета на Киев из Брянска, сообщили ВС в 01:43.
- Еще баллистика на Киев, – сообщалось в 01:44.
Первые последствия атаки
В 01:40 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе, по предварительной информации, поднимается дым возле одного из торговых центров. По другому адресу горят автомобили. Также попадание в нежилое помещение.
Также есть вызов медиков в Шевченковский район.
Баллистическая атака продолжается
Новые баллистические ракеты с севера, сообщили ВС в 01:46.
Еще баллистика на Киев с востока, – сообщалось в 01:49.
Баллистика через Полтавщину, - сообщалось в 01:51.
Баллистика из Полтавщины на Киев, - сообщалось в 01:51.
Новая баллистическая ракета на Киев с севера - сообщалось в 01:52.
Новая баллистическая ракета через Полтавщину, - сообщалось в 01:52.
Еще баллистика на Киев, - сообщалось в 01:52.
Информация пополняется...
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нагадаю, що ще в 2019 році при Порошенко ми мали майже готову систему ППО ''Кільчень'' і балістичну ракету ''Грім 2- Сапсан''. Були і інші. То куди вони поділися? Знову у своєму відосику Зе повідомить, що винні США і європейці, бо не дали нам свої системи ППО і ракети до них?