РФ атаковала Киев баллистикой: раздались взрывы, вспыхнули пожары

В ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение скоростных целей

Балистика через Сумскую область, — сообщалось в 01:21.

Далее в Черниговскую область, — сообщалось в 01:22.

Еще баллистика из Брянска, — сообщалось в 01:23.

Балистические ракеты в направлении Киева, — сообщалось в 01:24.

Несколько баллистических ракет на Киев, — сообщалось в 01:24.

Еще баллистические ракеты через Черниговскую область на Киев, — сообщалось в 01:25.

Еще баллистические ракеты на Киев, — сообщалось в 01:27.

Новая цель из Брянска, — сообщалось в 01:30.

Баллистическая ракета на Киев, – сообщалось в 01:31.

Новые цели из Курска, - сообщалось в 01:32.

Две группы ракет через Сумщину, - сообщалось в 01:33.

Еще баллистика курсом на Киев, – сообщалось в 01:34.

Новая цель через Черниговщину, - сообщалось в 01:36.

Еще баллистическая ракета на Киев, – сообщалось в 01:37.

Новые баллистические ракеты на Киев из Брянска, - сообщалось в 01:38.

Угроза применения баллистического вооружения из Брянской и Курской областей продолжается, сообщили ВС в 01:43.

Новая баллистическая ракета на Киев из Брянска, сообщили ВС в 01:43.

Еще баллистика на Киев, – сообщалось в 01:44.

Первые последствия атаки

В 01:40 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе, по предварительной информации, поднимается дым возле одного из торговых центров. По другому адресу горят автомобили. Также попадание в нежилое помещение.

Также есть вызов медиков в Шевченковский район.

Баллистическая атака продолжается

Новые баллистические ракеты с севера, сообщили ВС в 01:46.

Еще баллистика на Киев с востока, – сообщалось в 01:49.

Баллистика через Полтавщину, - сообщалось в 01:51.

Баллистика из Полтавщины на Киев, - сообщалось в 01:51.

Новая баллистическая ракета на Киев с севера - сообщалось в 01:52.

Новая баллистическая ракета через Полтавщину, - сообщалось в 01:52.

Еще баллистика на Киев, - сообщалось в 01:52.

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