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Новости Ракетная атака на Киев Атака ракет и БпЛА на Киев
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РФ атаковала Киев баллистикой: раздались взрывы, вспыхнули пожары

взрывы, дым

В ночь на 19 июля в столице раздавались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение скоростных целей

  • Балистика через Сумскую область, — сообщалось в 01:21.
  • Далее в Черниговскую область, — сообщалось в 01:22.
  • Еще баллистика из Брянска, — сообщалось в 01:23.
  • Балистические ракеты в направлении Киева, — сообщалось в 01:24.
  • Несколько баллистических ракет на Киев, — сообщалось в 01:24.
  • Еще баллистические ракеты через Черниговскую область на Киев, — сообщалось в 01:25.
  • Еще баллистические ракеты на Киев, — сообщалось в 01:27.
  • Новая цель из Брянска, — сообщалось в 01:30.
  • Баллистическая ракета на Киев, – сообщалось в 01:31.
  • Новые цели из Курска, - сообщалось в 01:32.
  • Две группы ракет через Сумщину, - сообщалось в 01:33.
  • Еще баллистика курсом на Киев, – сообщалось в 01:34.
  • Новая цель через Черниговщину, - сообщалось в 01:36.
  • Еще баллистическая ракета на Киев, – сообщалось в 01:37.
  • Новые баллистические ракеты на Киев из Брянска, - сообщалось в 01:38.
  • Угроза применения баллистического вооружения из Брянской и Курской областей продолжается, сообщили ВС в 01:43.
  • Новая баллистическая ракета на Киев из Брянска, сообщили ВС в 01:43.
  • Еще баллистика на Киев, – сообщалось в 01:44.

Первые последствия атаки

В 01:40 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе, по предварительной информации, поднимается дым возле одного из торговых центров. По другому адресу горят автомобили. Также попадание в нежилое помещение.

Также есть вызов медиков в Шевченковский район.

Баллистическая атака продолжается

Новые баллистические ракеты с севера, сообщили ВС в 01:46.

Еще баллистика на Киев с востока, – сообщалось в 01:49.

Баллистика через Полтавщину, - сообщалось в 01:51.

Баллистика из Полтавщины на Киев, - сообщалось в 01:51.

Новая баллистическая ракета на Киев с севера - сообщалось в 01:52.

Новая баллистическая ракета через Полтавщину, - сообщалось в 01:52.

Еще баллистика на Киев, - сообщалось в 01:52.

Информация пополняется... 

Автор: 

Киев (26690) атака (1768) баллистические ракеты (623)
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Топ комментарии
+15
Ви не Трампушку дякуйте, а своєму Зе. На США балістика не летить, а якщо буде летіти, то її зіб'ють. Запитайте Зе чому на восьмому році його одноосібного правління немає наших систем ППО і немає нашої балістики.
Нагадаю, що ще в 2019 році при Порошенко ми мали майже готову систему ППО ''Кільчень'' і балістичну ракету ''Грім 2- Сапсан''. Були і інші. То куди вони поділися? Знову у своєму відосику Зе повідомить, що винні США і європейці, бо не дали нам свої системи ППО і ракети до них?
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19.07.2026 02:24 Ответить
+14
Навіщо знову писати про 30 років? Тоді рашисти на нас не нападали і ми дійсно з ними були ''братами''. Відкрите питання, хто вони, стало у 2014 році. Тоді ''барига'' отримав країну без армії і 106-ма тисячами в казні, але витягнув країну. Відродив армію, створив резерв. Переозброїв і навіть за 5 років при ембарго створив свої ракети. Це потрібно було продовжувати і після 2019 року, але вже тоді після виборів ми своє майбутнє і безпеку закатували в асфальт.
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19.07.2026 03:04 Ответить
+10
Язик Зеленського ще не настільки потужний
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19.07.2026 01:43 Ответить

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