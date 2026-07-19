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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Ночной удар РФ баллистикой по Киеву: погиб человек, 13 раненых. Пожары охватили пять районов столицы. ФОТОрепортаж

Один человек погиб, ещё 8 человек получили травмы в результате ночной атаки РФ на Киев. Войска РФ ударили по столице баллистикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Последствия атаки РФ

По данным спасателей, попадания и пожары зафиксированы в 5 районах столицы.

Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва
Обстріл Києва

  • Соломенский район: продолжается тушение пожара в офисном здании. Ликвидирован пожар в жилом и нежилом домах.
  • Шевченковский район: ликвидировано возгорание автомобилей и трехэтажного здания. Проводились работы по эвакуации людей. Локализован пожар в нежилом здании. Обнаружен погибший.
  • Святошинский район: пожар на крыше частного жилого дома ликвидирован. Спасены четверо жильцов.
  • Деснянский район: локализован пожар на обоих объектах в нежилых зданиях.
  • Днепровский район: зафиксировано возгорание автомобилей, нежилого здания и общежития.

На местах работают подразделения ГСЧС и все соответствующие службы.

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Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Данные от Кличко

Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе поступило сообщение о задымлении возле торгового центра. Также в результате падения обломков произошло возгорание в общежитии.

В Деснянском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки. Также зафиксировано возгорание автомобилей, а также возгорание кровли нежилого здания и в помещении складов.

В Соломенском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки. Пожар в здании супермаркета и в жилом доме рядом. Также обломки упали возле жилого дома по другому адресу — повреждены окна, со второго этажа спасли человека. Кроме того, зафиксирован пожар и разрушения в нежилом здании.

В Шевченковском районе в результате падения обломков горела трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей. В жилом доме рядом выбиты окна. Кроме того, поступили сообщения о пожаре на территории нежилой застройки. Также вспыхнул пожар на территории нежилой застройки. 

В Святошинском районе поступило сообщение о попадании в частный жилой дом, информация о пожаре не подтвердилась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестая баллистическая атака РФ на Киев в июле: Зеленский призвал ускорить поставки ПВО. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

По данным полиции Киева, один человек погиб, еще тринадцать получили ранения.

В Шевченковском районе в результате вражеских обстрелов погибла 89-летняя женщина. Еще тринадцать граждан в Шевченковском, Деснянском и Соломенском районах - получили телесные повреждения.

В результате атаки в городе повреждены многоквартирные и частные жилые дома, общежитие, здание кинотеатра, станция метрополитена, офисные помещения и припаркованные автомобили.

Что предшествовало?

Автор: 

Киев (26690) обстрел (33829) баллистические ракеты (623)
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Топ комментарии
+5
Служби надзвичайки - наші янголи. Нехай їм Господь дорогу стелить
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19.07.2026 07:33 Ответить
+4
Балістика від штілєрмана вже потужно мчить на москвабад.
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19.07.2026 07:13 Ответить
+2
А приставка в.о дозволить Сибігі в 100500 раз написати в Х про "необхідність тиску на кацапстан від партнерів і санкції"?🤔
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19.07.2026 07:16 Ответить

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