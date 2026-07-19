Ночной удар РФ баллистикой по Киеву: погиб человек, 13 раненых. Пожары охватили пять районов столицы. ФОТОрепортаж

Один человек погиб, ещё 8 человек получили травмы в результате ночной атаки РФ на Киев. Войска РФ ударили по столице баллистикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Последствия атаки РФ

По данным спасателей, попадания и пожары зафиксированы в 5 районах столицы.



















Соломенский район: продолжается тушение пожара в офисном здании. Ликвидирован пожар в жилом и нежилом домах.

Шевченковский район: ликвидировано возгорание автомобилей и трехэтажного здания. Проводились работы по эвакуации людей. Локализован пожар в нежилом здании. Обнаружен погибший.

Святошинский район: пожар на крыше частного жилого дома ликвидирован. Спасены четверо жильцов.

Деснянский район: локализован пожар на обоих объектах в нежилых зданиях.

Днепровский район: зафиксировано возгорание автомобилей, нежилого здания и общежития.

На местах работают подразделения ГСЧС и все соответствующие службы.

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Данные от Кличко

Ночью мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе поступило сообщение о задымлении возле торгового центра. Также в результате падения обломков произошло возгорание в общежитии.

В Деснянском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки. Также зафиксировано возгорание автомобилей, а также возгорание кровли нежилого здания и в помещении складов.



В Соломенском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки. Пожар в здании супермаркета и в жилом доме рядом. Также обломки упали возле жилого дома по другому адресу — повреждены окна, со второго этажа спасли человека. Кроме того, зафиксирован пожар и разрушения в нежилом здании.



В Шевченковском районе в результате падения обломков горела трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более десяти припаркованных автомобилей. В жилом доме рядом выбиты окна. Кроме того, поступили сообщения о пожаре на территории нежилой застройки. Также вспыхнул пожар на территории нежилой застройки.



В Святошинском районе поступило сообщение о попадании в частный жилой дом, информация о пожаре не подтвердилась.

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Обновленная информация

По данным полиции Киева, один человек погиб, еще тринадцать получили ранения.

В Шевченковском районе в результате вражеских обстрелов погибла 89-летняя женщина. Еще тринадцать граждан в Шевченковском, Деснянском и Соломенском районах - получили телесные повреждения.

В результате атаки в городе повреждены многоквартирные и частные жилые дома, общежитие, здание кинотеатра, станция метрополитена, офисные помещения и припаркованные автомобили.

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